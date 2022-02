BDI-Präsident sieht Raumfahrt als Sicherheitsbeitrag Deutschlands

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, fordert einen größeren Beitrag Deutschlands für die Sicherheit Europas. Dabei könnte Deutschland sein Know-how in der Raumfahrt einbringen, sagte Russwurm am Freitag auf einem Forum am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.

Die Lage an der ukrainischen Grenze und "die Drohkulisse Russlands, das macht mich persönlich sprachlos", sagte der Industriepräsident. Deutschland als Mitglied einer Wertegemeinschaft dürfe sich nicht an der Seitenlinie wegducken, wenn in seiner Nachbarschaft Konflikte entflammen und Grenzen infrage gestellt werden. Das wirtschaftlich stärkste Land Europas müsse in der EU und der NATO ein verlässlicher Partner sein.

Dazu brauche es aber auch militärische Stärke und Fähigkeiten, führte Russwurm aus. "Eine eigene wehrtechnische Industrie ist wichtig." Die Rüstungsindustrie brauche verlässliche Rahmenbedingungen. Eine "negative Klassifizierung der ganzen Branche" in der EU-Taxonomie bewirke das Gegenteil.

Der Weltraum werde strategisch immer wichtiger für die datenbasierte und vernetzte Wirtschaft und Infrastruktur. Der Abschuss eines Satelliten durch Russland Ende 2021 habe gezeigt, dass der Weltraum ein zunehmend umkämpftes Gebiet sei, sagte Russwurm. Um auf Ausfälle oder Angriffe von Systemen unmittelbar reagieren zu können, könnte und müsste deutsches Know-how eingebracht werden. Deutschland sei bei der Zukunftstechnologie Raumfahrt hervorragend aufgestellt und habe mit seinen Systemhäusern und Start-ups gute Voraussetzungen, eine führende Rolle im "New Space" einzunehmen. Das könnte Deutschlands Beitrag für mehr strategische Autonomie werden./rol/DP/nas