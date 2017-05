BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, erwartet vom anstehenden G7-Gipfel auf Sizilien ein "klares Signal" für Freihandel und Klimaschutz. "Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten müssen auf ihrem Gipfel ein klares Signal für Freihandel und Klimaschutz senden. Die Wirtschaft braucht mehr als nur einen Minimalkonsens", sagte Kempf am Donnerstag in Berlin.

"Kein Land ist eine Insel. Die USA dürfen sich in Sachen Klimaschutz und Freihandel nicht ins Abseits stellen." Er mahnte die G7-Staaten an, sich "ohne Wenn und Aber" für die Umsetzung des Pariser Abkommens einzusetzen. Kempf forderte ein geschlossenes Auftreten der G7-Staaten in Italien: "Für den bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg ist Rückenwind notwendig."

Foto: über dts Nachrichtenagentur