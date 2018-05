BDI-Präsident Kempf zur Zoll-Entscheidung: Die EU hat internationales Recht auf ihrer Seite

Berlin (ots) - BDI-Präsident Dieter Kempf äußert sich zurZoll-Entscheidung: "Die EU hat internationales Recht auf ihrer Seite"- "Mit der Eskalation in einem von ihm selbst initiiertenZollstreit riskiert US-Präsident Trump einen Rückschlag dertransatlantischen Partnerschaft um viele Jahrzehnte. Seinkompromissloses Vorgehen ist kurzsichtig undselbstzerstörerisch.- "Make America great again" klappt nicht mit Abschottung. Trumpriskiert Wertschöpfungsketten, gefährdet unterm Strich eineVielzahl von Arbeitsplätzen in den verarbeitenden Industrien undverteuert Produkte für amerikanische Bürgerinnen und Bürger.Trumps Protektionismus wird auch die amerikanische Stahl- undAluminiumindustrie, die er damit bewahren will, kein Quäntchenwettbewerbsfähiger machen.- Die EU muss besonnen reagieren. Die angekündigtenKompensationszölle sollte die EU sehr sorgfältig abwägen. DerEuropäischen Kommission stehen eine Reihe von Instrumenten undHandlungsoptionen zur Verfügung, mit denen sie auf dieseKonfrontation wirkungsvoll reagieren kann. Der größteWirtschaftsraum der Welt hat das internationale Recht auf seinerSeite. Daher sollte auch ein WTO-Streitschlichtungspaneleingerichtet werden, wenn die schon laufenden Konsultationen zukeinem Ergebnis kommen.- Ziel sollte es bleiben, dass die USA ihre Importrestriktionenauf Stahl und Aluminium grundsätzlich zurücknehmen. Es ist gut,dass nun Schutzmaßnahmen für die Stahlindustrie geprüft werden."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell