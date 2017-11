BDI-Präsident Kempf zum Auftakt des Weltklimagipfels: Nationale Alleingänge führen in Sackgasse

Berlin (ots) -- Unternehmen müssen wettbewerbsfähig bleiben- Große Sorgen wegen steigender Energiekosten- Auf internationale Zusammenarbeit, Effizienz und kostengünstigeLösungen setzenDer Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat sich gegeneinen deutschen Sonderweg in der Klimapolitik ausgesprochen."Nationale Alleingänge führen in der weltweit vernetzten Energie- undKlimapolitik in eine Sackgasse", warnte BDI-Präsident Dieter Kempf amSonntag in Berlin."Sonderwege wie die Einführung eines nationalen CO2-Preisesbringen dem weltweiten Klima nichts und verschlechtern dieWettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen", sagte Kempf anlässlich desWeltklimagipfels, der am Montag in Bonn beginnt. "Produktion würdeins Ausland verlagert, der Strompreis weiter steigen. Den Unternehmenbereiten die immer weiter steigenden Energiekosten große Sorgen."Der BDI-Präsident sprach sich für Fortschritte bei der Umsetzungdes Pariser Klimaabkommens aus. Es sei zwar seit dem ÜbereinkommenEnde 2015 sehr schnell in Kraft getreten, aber der Inhalt bleibe nochzu abstrakt. "Jetzt muss es darum gehen, auf internationaleZusammenarbeit, Effizienz und kostengünstige Lösungen zu setzen",unterstrich Kempf.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell