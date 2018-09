Berlin (ots) -- BDI revidiert Konjunkturprognose von zweieinviertel auf zweiProzent fürs laufende Jahr- Einstieg in den Ausstieg aus dem Soli für alle Unternehmen nochin dieser Legislaturperiode- Bis 2025 Gigabit-Infrastrukturen für alle Unternehmen undprivaten HaushalteDer Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) senkt seineKonjunkturprognose für das laufende Jahr und verlangt deshalb von derBundesregierung schnelleres Handeln. "Die Industrie wartet ungeduldigauf Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, vor allem in der Steuer-,Digitalisierungs- und Energiepolitik", sagte BDI-Präsident DieterKempf am Dienstag auf dem Tag der Deutschen Industrie in Berlin."Deutschland muss sich auf den Abschwung der Konjunktur gefasstmachen. Deshalb müssen wir jetzt vorsorgen", unterstrich Kempf. DerBDI revidiert seine BIP-Prognose von zweieinviertel auf zwei Prozentfür dieses Jahr. Bei den Warenexporten rechnet der BDI statt einesZuwachses von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr nun nur noch miteinem Plus von 3,5 Prozent in realer Rechnung."Die Hochphase der weltwirtschaftlichen Erholung ist vorbei, dieInvestitionstätigkeit hat sich abgeflacht", erklärte Kempf. "Diedeutsche Exportstärke und der für ein so großes Land mit knapp 50Prozent ausgesprochen hohe Exportanteil werden immer stärker bedroht.Für deutsche Unternehmen entstehen Risiken mit fast jederprotektionistischen Maßnahme - selbst wenn sie sich von den USA gegenChina richtet", warnte der BDI-Präsident.Kempf ging auch mit der Bundesregierung ins Gericht. "EineRegierung im permanenten Selbstgespräche-Modus, das bedeutetStillstand. Wir brauchen mehr Tempo in der Politik." Bürger undWirtschaft verlangten nach einem überzeugenden Staat, der für sie daist und Angebote für die Zukunft mache. "Niemandem nutzt eine GroßeKoalition, die sich in der neuesten Auflage vor allem mithausgemachten Krisen zu beschäftigen scheint."In der Steuerpolitik warf der BDI-Präsident der BundesregierungTatenlosigkeit vor: "Das grenzt fast schon an unterlasseneHilfeleistung." Deutschland entwickele sich vom Hoch- zumHöchststeuerland, während Regierungen weltweit - in den USA, aberauch im Vereinigten Königreich und in Frankreich - die steuerlichenRahmenbedingungen zu verbessern suchten.Kempf verlangte mehr Ehrgeiz bei der Abschaffung desSolidaritätszuschlags, auch um die hohe Steuerbelastung derUnternehmen in Deutschland zu senken: "Wir fordern noch in dieserLegislaturperiode für alle Unternehmen den Einstieg in den Ausstiegaus dem Soli." Ein Lichtblick sei die steuerliche Forschungs- undEntwicklungsförderung, die zum 1. Januar 2020 in Kraft treten soll.Für den BDI-Präsidenten ist der Netzausbau die Grundvoraussetzungfür die Digitalisierung von Staat und Gesellschaft, für Industrie 4.0und künstliche Intelligenz. "Bis 2025 müssen Gigabit-Infrastrukturenim Fest- und Mobilfunknetz für alle Unternehmen, privaten Haushalteund entlang der Verkehrswege verfügbar sein", sagte Kempf. Dies gelteauch für die gut zwei Drittel aller Industriearbeitsplätze, die sichauf dem Land befinden. Beim Thema 5G dürfe es nicht zu Verzögerungenbei der Frequenzversteigerung kommen: "Die Politik muss gemeinsam mitNetzbetreibern und Anwenderindustrien zügig konkrete Lösungskonzeptefür eine weitgehende Versorgung liefern."In der Energie- und Klimapolitik warnte der BDI-Präsident voreinem dramatischen Rückstand im Netzausbau und einem kontinuierlichenAnstieg der Stromkosten. "Völlig außer Frage steht, wie wichtig mehrpolitisches Handeln und stärkere Förderung bei der energetischenGebäudesanierung sind. Hier muss die Bundesregierung schnellstenseinen wirksamen Impuls setzen."Der BDI-Präsident sprach sich in Deutschland und Europa für einemutige, vorwärts gerichtete Politik aus, die Innovationskraft undWeltoffenheit verteidigt und ausbaut. "In unserer Gesellschaft darfFremdenhass keinen Platz haben." Ein angeblich heimatliebenderNationalismus, der gegen Zuwanderung und Freihandel mobilisiere, seifalsch und eine Gefahr für das auf Offenheit basierendeGeschäftsmodell der Industrie. Kempf: "Investitionen ausländischerUnternehmen und die Integration von Fachkräften aus anderen Länderntragen in Deutschland erheblich zu Wohlstand und Arbeitsplätzen bei."Zum Tag der Deutschen Industrie werden mehr als 1000 Gäste ausWirtschaft und Politik sowie rund 80 Redner aus zwölf Nationen in derBerliner Station begrüßt. Gastredner sind Bundeskanzlerin AngelaMerkel (CDU) und die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. Weitere Redner
sind Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), die
Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen und der FDP, Annalena
Baerbock und Christian Lindner, sowie der Generaldirektor der
Welthandelsorganisation WTO, Roberto Azevêdo.
Partner des Tags der Deutschen Industrie ist Deloitte.