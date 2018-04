BDI-Präsident Kempf auf der Hannover-Messe: Die Wirtschaft wächst in diesem Jahr um 2¼ Prozent

Berlin (ots) -- Besser als dieses Jahr wird die Konjunktur nicht mehr- Wachstumsbremsen drohen- Protektionismus passt zur Hannover-Messe wie der Teufel zumWeihwasserDer Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erwartet für daslaufende Jahr einen moderaten Aufschwung, den jedoch besondersProtektionismus und Handelskonflikte gefährden. "Der BDI rechnet für2018 mit einem Wachstum der realen Wirtschaftsleistung von 2¼Prozent. Im neunten Jahr des Aufschwungs präsentiert sich dieWirtschaft robust. Nur: Besser als in diesem Jahr wird die Konjunkturwohl nicht mehr." Das sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Montag aufder Hannover-Messe. Besonders der Heimatmarkt Europa trägt diedeutsche Stärke. Alle 28 EU-Staaten wachsen - zum ersten Mal seitzehn Jahren wieder."Trotz aktuell guter Zahlen machen unseren Unternehmen zunehmendinländische Wachstumsbremsen zu schaffen", unterstrich Kempf. Dazuzählt der BDI den Fachkräftemangel, den schleppenden Breitbandausbausowie ausbleibende Anreize für private Investitionen, etwa durch einesteuerliche Forschungsförderung."Wir im BDI schlagen als Einstieg eine steuerlicheForschungsförderung vor, bei der zehn Prozent der Personalausgaben inForschung und Entwicklung bei der Steuerlast angerechnet werden",sagte der BDI-Präsident. Dieser Bonus setze optimale Anreize fürInnovation, Beschäftigung und Wachstum. Aus diesem Grund lockten 28der 35 OECD-Länder innovative Unternehmen mit diesen steuerlichenFördermaßnahmen.Bei der Digitalisierung sei der große Wurf auch nach dem Start derneuen Bundesregierung nicht erkennbar. Dies zeige das Recht aufBreitband-Anschluss bis zum Jahr 2025. In seiner Unklarheitverunsichere es die Netzbetreiber, die heute in den Breitbandausbauinvestieren wollen. "Es besteht die Gefahr, dass die Unternehmen ihreInvestitionen zurückhalten, bis die Rechtslage klar ist. Das istkontraproduktiv", kritisierte Kempf.Als großes konjunkturelles Risiko nannte der BDI-Präsident denzunehmenden Protektionismus. Er appellierte an China und die USA,ihrer besonderen Verantwortung für die Weltwirtschaft gerecht zuwerden. Die beiden größten Handelsnationen der Welt stünden für rund22 Prozent der weltweiten Warenexporte und für fast 24 Prozent derWarenimporte."Schotten die USA und China sich weiter gegeneinander ab, drohteine weltweite Protektionismus-Spirale", warnte der BDI-Präsident."Angriffe auf den Freihandel sind eine Attacke auf unserenWohlstand." In Deutschland hänge jeder vierte Arbeitsplatz am Export.In der Industrie sei es sogar mehr als jeder zweite.Mit Blick auf das Messe-Partnerland Mexiko betonte Kempf, dass dasLand ein strategischer Partner sei, der sich international gemeinsammit Deutschland für freien Welthandel einsetze. "Mexiko ist diewichtigste Handelsnation der deutschen Industrie in Lateinamerika.Vor Ort sind 1.900 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung."Der siebtgrößte Autoproduzent der Welt wisse genau, wie essenziellWertschöpfungsketten für eine globalisierte Weltwirtschaft undwachsenden Wohlstand sind - und wie schädlich Protektionismus für dieWirtschaft ist. "Protektionismus passt zur Hannover-Messe wie derTeufel zum Weihwasser".Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell