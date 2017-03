Berlin (ots) -- 60 Jahre Römische Verträge - EU mit Vorteilen für alle- EU-Wirtschaft schafft acht Millionen zusätzliche Jobs seit 2013- Nationalismus und Protektionismus sind Irrwege"Wir in der Industrie sind stolze Europäer. Die Europäische Unionist und bleibt das erfolgreichste politische Projekt unserer Zeit.Sie gehört weltweit zu den stärksten Wirtschaftsräumen und ist eineinzigartiges Netzwerk zum gegenseitigen Vorteil." Das sagte DieterKempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), amDonnerstag in Berlin zum bevorstehenden Jubiläum der Unterzeichnungder Römischen Verträge.Die Arbeitslosigkeit in der EU ging seit dem Höchststand 2013 vonelf Prozent auf rund acht Prozent zurück. In diesem Zeitraumentstanden über acht Millionen zusätzliche Jobs. "Wohlstand undWachstum durch wirtschaftliche Zusammenarbeit waren die Motive zumStartschuss der EU vor 60 Jahren in Rom. Diese Strategie hat sichbewährt, und wir sollten sie auch weiterverfolgen", unterstrichKempf.Weltweit gehen rund 15 Prozent der Exporte und knapp 14 Prozentder Importe auf das Konto der EU - bei etwa sieben Prozent derWeltbevölkerung. "Protektionismus ist ein Irrweg, der Menschen, Ideenund Produkte behindert", hob Kempf hervor. "Der Weg zurück in denNationalismus ist eine Sackgasse. Sicherheit, Migration, Wachstum,Arbeitsplätze, Klimawandel: Das können wir Europäer nur gemeinsammeistern. Europa ist nicht das Problem, sondern die Lösung."Den neuen BDI Wachstumsausblick Europa zur wirtschaftlichen undpolitischen Entwicklung Europas finden Sie hier.http://bdi.eu/media/user_upload/Wachstumsausblick_Europa_Maerz_2017_.pdfPressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell