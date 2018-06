BDI-Präsident Kempf zu den US-Strafzöllen gegen China: Hohes Risiko für Welthandel und Weltkonjunktur

Berlin (ots) - BDI-Präsident Dieter Kempf äußert sich zu denUS-Strafzöllen gegen China: "Hohes Risiko für Welthandel undWeltkonjunktur""Der Handelskonflikt zwischen den USA und China zieht auchDeutschland in Mitleidenschaft. Es droht eine weltweiteProtektionismusspirale. Der heutige Schritt des US-Präsidenten unddie angekündigte Vergeltung der chinesischen Staatsführung sind einhohes Risiko für den Welthandel und die Weltkonjunktur.Wir appellieren an die USA und an China, den Konflikt zudeeskalieren und wieder Vernunft in den Handelsbeziehungen walten zulassen. Deutschland ist eine exportabhängige Industrienation. Fürunseren Wohlstand und unsere Beschäftigung ist offener Handelessenziell. Im vorigen Jahr gingen rund neun Prozent der deutschenWarenausfuhr in die USA und etwa sieben Prozent nach China."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell