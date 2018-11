BDI-Präsident Kempf zu US-Kongresswahlen: Konfrontationskurs der US-Regierung bleibt Gefahr für die Weltwirtschaft

Berlin (ots) - Das Ergebnis der Kongresswahlen in den USAkommentiert BDI-Präsident Dieter Kempf: "Konfrontationskurs derUS-Regierung bleibt Gefahr für die Weltwirtschaft"- Die deutsche Industrie muss sich auch zukünftig auf rauenGegenwind aus Washington einstellen. Wir haben wenig Zuversicht,dass sich an der protektionistischen Ausrichtung deramerikanischen Handelspolitik etwas ändern wird. VieleDemokraten unterstützen die Handelsagenda des Präsidenten. DerKonfrontationskurs der US-Regierung ist und bleibt eine Gefahrfür die Weltwirtschaft.- Ein schärferer Handelskonflikt nutzt niemandem, auch nicht denamerikanischen Unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bisdie Strafzölle der US-Regierung auf die heimische Konjunkturnegativ durchschlagen.- Nationale Alleingänge und Zölle unter dem Deckmantel dernationalen Sicherheit sind falsch. Europäische Exporte gefährdennicht die nationale Sicherheit in den USA. Die USA sollten sichkonstruktiv für eine Reform der Welthandelsorganisationeinsetzen und dazu beitragen, moderne Handelsregeln zuschaffen."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell