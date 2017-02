BDI-Präsident Kempf: Neue transatlantische Verunsicherung erfordert intensive Zusammenarbeit

Berlin (ots) -- Dialog mit amerikanischen Partnern wichtiger denn je- Fast 700.000 Arbeitsplätze in den USA in deutschen Unternehmen- Deutsche Industrie trifft auf Münchner SicherheitskonferenzUS-Kongressabgeordnete"Die neue transatlantische Verunsicherung erfordert eine intensiveZusammenarbeit. Wir wollen unsere Gesprächskanäle vertiefen undausbauen - erst recht in Zeiten, in denen Abschottung undNationalismus auf beiden Seiten des Atlantiks Konjunktur haben." Dassagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie(BDI), Dieter Kempf, am Samstag in München. Bei dem BDI-U.S.Congressional Roundtable am Rande der Münchner Sicherheitskonferenztauschten sich deutsche Industrievertreter mit hochrangigen Senatorenund Abgeordneten aus den USA aus."Ich bin fest davon überzeugt: Die transatlantische Partnerschaftist und bleibt eine wichtige Säule für eine starke Wirtschaft, fürinternationale Sicherheit und für die Gestaltung der Globalisierung",erklärte Kempf. Die große US-Delegation bei der Sicherheitskonferenzsei ein klares Bekenntnis zu den transatlantischen Beziehungen.Die starke deutsche Industrie könne den USA dabei helfen, ihreindustrielle Basis wieder zu verstärken. "Die Voraussetzung dafürist, dass die neue US-Regierung keine neuen Handelsbarrierenerrichtet." Rund 4.700 Unternehmen mit deutscher Beteiligung sind inden USA aktiv. Sie stehen für fast 700.000 Arbeitsplätze vor Ort.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell