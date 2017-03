BDI-Präsident Kempf: Industrie fordert beim Brexit maximale Schadensbegrenzung

Berlin (ots) -- Besondere Verantwortung der britischen Regierung- Europa zusammenhalten und stärken- Wirtschaftliche Beziehungen langfristig auf stabile GrundlagestellenDer Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI),Dieter Kempf, fordert nach dem britischen Antrag auf Austritt aus derEuropäischen Union "maximale Schadensbegrenzung": "Das Ausmaß derSchadensbegrenzung liegt überwiegend in der Verantwortung derbritischen Regierung", sagte der BDI-Präsident am Mittwoch in Berlin."Es wird außerordentlich schwierig, negative Folgen insbesondere fürdie Unternehmen im Vereinigten Königreich abzuwenden."Die Verhandlungspartner sollten rasch klären, wie sie diewirtschaftlichen Beziehungen langfristig wieder auf eine stabileGrundlage stellen wollen, verlangte Kempf. "Die Gefahr einerlanganhaltenden Zerrüttung von Vertrauen durch kontroverseVerhandlungen liegt auf der Hand." Dieses Risiko zu minimieren sollteRichtschnur sein für die nun beginnenden Verhandlungen zwischenBrüssel und London."Für die Politik in Brüssel und Berlin darf es nur eine Devisegeben: Europa zusammenzuhalten und zu stärken", sagte Kempf. Dazuzähle der gemeinsame Binnenmarkt mit seinen vier Grundfreiheiten fürArbeit, Kapital, Waren und Dienstleistungen. Europa sei das Fundamentfür Wohlstand und Chancen - und nicht zuletzt für ein friedlichesZusammenleben auf dem Kontinent. "Europa ist keinesfalls das Problem,vielmehr hilft Europa uns, Probleme zu lösen."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell