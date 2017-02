BDI-Präsident Kempf: Europa profitiert von deutscher Exportstärke

Berlin (ots) -- Deutschland ist Export- und Import-Europameister- Jeder Euro mehr Ausfuhren bringt 90 Cent mehrVorleistungseinfuhren nach Deutschland- Ungleichgewicht abbauen durch mehr Investitionen"Europa profitiert von der deutschen Exportstärke. InternationaleUngleichgewichte lassen sich nicht auf Knopfdruck beseitigen." Dassagte Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der DeutschenIndustrie (BDI), am Mittwoch in Berlin anlässlich der Vorstellung desEU-Länderberichts Deutschland.Deutsche Unternehmen arbeiteten eng über nationale Grenzen hinwegzusammen, erklärte Kempf. "Unser Kontinent ist ein weltweiteinzigartiges Produktionsnetzwerk, Deutschland sowohl Export- wieImport-Europameister." Jeder Euro mehr Ausfuhren bringe 90 Centhöhere Vorleistungseinfuhren nach Deutschland. Die EU-Länder setztenim vergangenen Jahr Waren im Wert von mehr als 700 Milliarden Euroauf dem deutschen Markt ab.Angesichts weltwirtschaftlicher Unsicherheit halten sich Kempfzufolge Unternehmen mit Investitionen und eine alternde Bevölkerungmit Konsumausgaben zurück. "In dieser Lage muss die Politikeuropaweit die Bedingungen für öffentliche und private Investitionenverbessern", forderte der BDI-Präsident. "Der Schlüssel dazu sindweniger Bürokratie, Vorfahrt für den digitalen und denEnergiebinnenmarkt sowie mehr Mittel für Verkehrsinfrastruktur."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell