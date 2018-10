BDI-Präsident Kempf: Entfremdung zwischen USA und Europa entgegentreten

Berlin (ots) -- Deutschlandjahr in den Vereinigten Staaten startet- Transatlantische Beziehungen sind mehr als das Politische- USA sind langfristiger PartnerZum Auftakt des Deutschlandjahres in den USA hat der Präsident desBundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf,gefordert, der Entfremdung zwischen Europa und den VereinigtenStaaten entgegenzutreten. Der BDI erwartet, mit dem Deutschlandjahreinen Beitrag zu leisten, um die transatlantischen Beziehungennachhaltig zu verbessern. Kempf reist zum Beginn desDeutschlandjahres an diesem Mittwoch zu Veranstaltungen nachWashington D.C., Boston und Indianapolis."Mit dem beginnenden Deutschlandjahr in den USA machen wir klar:Die transatlantischen Beziehungen sind mehr als das Politische",sagte Kempf am Mittwoch in Washington. "Wir dürfen uns wegenpolitischer Schwierigkeiten von unserem langfristigen Partner USAnicht entfremden", unterstrich der BDI-Präsident. "Wir werden Flaggezeigen und auch unsere Interessen vertreten - mit guten Argumenten,echten Fakten und mit ausgestreckter Hand."Der US-Markt sei und bleibe für die deutsche Industrie ein enormwichtiger und attraktiver Standort, nicht nur wegen derUS-Steuerreform. Die Vereinigten Staaten sind seit Jahren derwichtigste Absatzmarkt für deutsche Produkte. Für die USA istDeutschland der sechstwichtigste Exportmarkt."Nicht nur Handel und Investitionen zählen, sondern vor allem dieMenschen auf beiden Seiten des Atlantiks", sagte der BDI-Präsident.Deutsche Unternehmen in den USA seien Tag für Tag verlässlichePartner, als Arbeitgeber und als Investoren. "Unsere Unternehmenschaffen Arbeitsplätze und Aufstiegschancen, ermöglichen Bildung undTeilhabe quer durch alle US-Bundesstaaten."Deutsche Unternehmen beschäftigen in den Vereinigten Staaten fast700.000 Arbeitnehmer. Sie haben rund 373 Milliarden US-Dollar im Landinvestiert. Damit sind sie in den USA der viertwichtigsteausländische Arbeitgeber und Investor. US-Investoren haltenihrerseits Anteile an rund 2.800 Unternehmen in Deutschland undtragen so für 645.000 Arbeitsplätze in Deutschland Verantwortung.Unter dem Motto "Wunderbar together" eröffnet Außenminister HeikoMaas in Washington am Tag der Deutschen Einheit in den USA dasDeutschlandjahr. Es wird gefördert vom Auswärtigen Amt, durchgeführtvom Goethe-Institut und unterstützt vom BDI - und ist das bislanggrößte seiner Art. Über den Zeitraum eines Jahres sind mehr als 1000Veranstaltungen in allen Bundesstaaten geplant.Eine Pop-up-Tour reist im kommenden Jahr durch die USA undpräsentiert mit Ausstellungen, Workshops und KulturprogrammenDeutschland und die USA als innovative und kreative Partner. Indiesem Projekt engagieren sich Unternehmen wie BASF, BMW Group, SAP,Schaeffler und Siemens, um diese Facette der transatlantischenWirtschaftsbeziehungen zu verdeutlichen.Link zum Deutschlandjahr in den USA: www.wunderbartogether.orgPressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell