BDI-Präsident Kempf: EU-Freihandelsabkommen mit Südamerika jetzt abschließen

Berlin (ots) -- Starkes Signal in zunehmend protektionistischer Welt- Zollabbau würde EU-Unternehmen um mehr als vier Milliarden Euroentlasten- 36. Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage in KölnDer Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI),Dieter Kempf, fordert von Bundesregierung und Europäischer Kommissioneinen entschiedenen Einsatz für den Abschluss neuer Handelsabkommen,etwa mit dem Mercosur-Staatenbund Südamerikas. "Fast zwei Jahrzehntenach Beginn der Verhandlungen zwischen der EU und dem Mercosur müssenbeide Seiten endlich den politischen Willen aufbringen, jetzt einAbkommen abzuschließen", forderte der BDI-Präsident am Montag inKöln.Es gehe um mehr als Brasilien und Deutschland allein, sagte Kempf."Es geht um die globale Handelsordnung, die vom Recht des Stärkerenzunehmend erschüttert wird. Die Stärke des internationalen Rechtsbleibt immer öfter auf der Strecke. Gerade für eine exportstarkeIndustrienation wie Deutschland wird das zunehmend gefährlich."Kempf sprach auf den jährlichen Deutsch-BrasilianischenWirtschaftstagen, die der BDI gemeinsam mit seinem brasilianischenPartnerverband CNI zum 36. Mal veranstaltete. Mit rund 210 MillionenEinwohnern ist Brasilien größtes Mitglied im Mercosur-Staatenbund mitetwa 260 Millionen Menschen."Der Abschluss eines EU-Mercosur-Freihandelsabkommens wäre einstarkes Signal in einer zunehmend protektionistischen Welt",unterstrich der BDI-Präsident. Der Mercosur könnte durch Einfuhrenvon Anlagen und Maschinen aus der EU die eigenen Industrienmodernisieren. Umgekehrt würden allein durch den Abbau von Zölleneuropäische Unternehmen jährlich mehr als vier Milliarden Euroeinsparen.Brasilien ist die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas und dieachtgrößte der Welt. Deutschland ist der wichtigste europäischeWirtschaftspartner Brasiliens. Einige deutsche Unternehmen sind seitüber 100 Jahren in Brasilien aktiv. Alleine São Paulo ist mit rund1.000 Unternehmen einer der größten deutschen Wirtschaftsstandorte imAusland. Insgesamt gibt es 1.600 deutsche Unternehmen in Brasilien.Sie erwirtschaften rund zehn Prozent des industriellenBruttoinlandsprodukts Brasiliens.