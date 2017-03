BDI-Präsident Kempf: Digitaler Binnenmarkt ist ein Muss

Berlin (ots) -- Mit der Digitalisierung den europäischen Gedanken vorantreiben- Digitale Infrastrukturen verbessern- Industriestandort droht abgehängt zu werden"Der digitale Binnenmarkt ist keine Kann-Option, sondern ein Muss.Die Digitalisierung ist ein starkes Argument für das Vorantreiben deseuropäischen Gedankens. Im Internet gibt es keine Grenzen und keineSchlagbäume." Das sagte Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandsder Deutschen Industrie (BDI), am Sonntag in Hannover anlässlich derEröffnung der Cebit."Unternehmer brauchen einheitliche Regulierung, um ohne unnötigebürokratische Hürden online Produkte und Dienstleistungen EU-weitanzubieten", sagte Kempf. Ein gemeinsamer Rechtsrahmen sei an dieserStelle besonders nützlich.Europa habe mit seinen 500 Millionen Einwohnern einen vielgrößeren Markt als beispielsweise die USA mit 320 Millionen. DiesesPotenzial gelte es zu heben. "In Geschäften zwischen Unternehmen, derKombination von klassischer Ingenieurskunst mit Software etwa, in derProduktion und der Robotik, sind wir stark", hob der BDI-Präsidenthervor.Trotz der verstärkten Bemühungen um den Ausbau der digitalenInfrastruktur in den vergangenen Jahren hinke Deutschland in Europabei der Internetgeschwindigkeit mit durchschnittlich 14 Megabit proSekunde hinterher. "Das Ziel der Bundesregierung, zum kommenden Jahreine deutschlandweite Versorgung mit 50 Megabit pro Sekunde zuerreichen, kann nur ein Etappenziel sein", betonte Kempf. "Politikund Wirtschaft müssen die Investitionen deutlich erhöhen, um bis 2025flächendeckend Gigabit-Infrastrukturen im Fest- und Mobilnetzverfügbar zu machen."Allein eine um ein Prozent schnellere durchschnittlicheVerbindungsgeschwindigkeit in Deutschland würde dasBruttoinlandsprodukt um knapp zwei Milliarden Euro pro Jahr erhöhen.Deshalb müsse die Politik Investitionsanreize setzen und einen fairenInvestitions- und Infrastrukturwettbewerb sichern. "Wir brauchen eineleistungsfähigere Breitband-Infrastruktur", sagte Kempf, "vor allemauf dem Land, wo sich viele mittelständische Betriebe und etwa zweiDrittel der Industriearbeitsplätze befinden. Sonst droht derIndustriestandort abgehängt zu werden."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell