BDI-Präsident Kempf: Bundesregierung muss Rohstoffstrategie überdenken

Berlin (ots) -- Verfügbarkeit von Rohstoffen zentrale Herausforderung- Bundeswirtschaftsminister muss Rohstoff-Beauftragter werden- Industrie präsentiert Fünf-Punkte-PlanDer Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert dieBundesregierung auf, die eigene Rohstoffstrategie zu überdenken, undhat einen Fünf-Punkte-Plan für die Politik vorgelegt. "Die steigendeNachfrage nach Rohstoffen für Zukunftstechnologien erfordert einenzügigen Paradigmenwechsel in der Rohstoffpolitik", sagteBDI-Präsident Dieter Kempf am Dienstag auf dem BDI-Rohstoffkongressin Berlin. Der Preisverfall bei Rohstoffen nach der Finanz- undWirtschaftskrise habe die Notwendigkeit von Rohstoffsicherungreduziert. "Jetzt wird die Verfügbarkeit von Rohstoffen zu einerzentralen Herausforderung für das Industrieland Deutschland."Nur mit High-Tech-Rohstoffen werde es Zukunftstechnologien 'madein Germany' geben, erklärte Kempf. "Innovative Produkte und neueTechnologien wie Elektromobilität, Digitalisierung, Industrie 4.0 unddie Energiewende vergrößern den Bedarf."Die Nachfrage nach Kobalt, Lithium, Nickel, Kupfer, Graphit oderSeltenen Erden, aber auch heimischen Rohstoffe wie Kies oder Sandwachse immer stärker. Von vielen Rohstoffen sei Deutschland komplettimportabhängig. Damit steige die Abhängigkeit von rohstoffreichenLändern - auch solchen, die deutsche oder europäische Sozial- undUmweltstandards oder die der guten Regierungsführung nicht erfüllen."Die deutsche Industrie bekennt sich zu höchsten Sozial-, Umwelt-und Menschenrechtsstandards - auch in der Rohstoffförderung",unterstrich der BDI-Präsident. "Weil Deutschland selbst nicht mehr inder Exploration tätig ist, ist ein nachhaltiger undverantwortungsvoller Rohstoffbezug unser Ziel. Aber der Rohstoffmarkthat sich von einem Nachfrager- zu einem Anbietermarkt verändert.Förderländer und Mienen können sich ihre Kunden aussuchen und nichtumgekehrt."Laut dem Fünf-Punkte-Plan des BDI für die Rohstoffpolitik soll derBundeswirtschaftsminister Rohstoff-Beauftragter der Bundesregierungwerden und die Rohstoffstrategie der Bundesregierungweiterentwickeln. Heimische Abbauflächen sollten gefördert,bürokratische Hürden abgebaut werden. Die Bundesregierung müsseeffiziente Raumplanungs-, Genehmigungs- und Zulassungsverfahrensicherstellen. Der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft von Rohstoffenfür Zukunftstechnologien sollte Priorität haben. Internationalmüssten Rohstoffförderung und Entwicklungszusammenarbeit verzahntwerden. Zudem sollte die Bundesregierung den Tiefsee- undWeltraumbergbau durch Pilotprojekte gezielt fördern.Die Berliner Rohstofferklärung finden Sie hier.https://bdi.eu/media/themenfelder/rohstoffe/Erklaerung_BDI_Berliner_Rohstofferklaerung_Juli_2018.pdf