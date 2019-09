BDI-Präsident Kempf: Brasilien muss weiterhin auf Freihandel setzen

Berlin (ots) -- Modernisierung und Wirtschaftsreformen jetzt vorantreiben- Deutsche Wirtschaft besorgt über Regenwald-Rodungen- Mehr Handel nicht auf Kosten von Arbeits- und Umweltstandards"Brasilien muss weiterhin Freihandel, Wirtschaftsreformen undKorruptionsbekämpfung ernsthaft vorantreiben." Das sagte derPräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), DieterKempf, am Montag anlässlich der 37. Deutsch-BrasilianischenWirtschaftstage in Natal im Nordosten des Landes. "Mit mehr als 210Millionen Einwohnern und seinen vielen Rohstoffen bietet Brasiliengroßes Potenzial für die deutsche Wirtschaft."Das Land brauche jetzt Reformen bei Renten und Steuern sowie eineechte Entbürokratisierung der öffentlichen Verwaltung, sagte derBDI-Präsident. Unternehmen in Brasilien könnten dann mehr investierenund Arbeitsplätze schaffen. "Gesellschaftliche Offenheit sowieWahrung von bürgerlichen Rechten und Rechtsstaatlichkeit sind ebensowichtig für nachhaltiges unternehmerisches Handeln", betonte Kempf.Neben den wirtschaftlichen Potenzialen sieht der BDI-Präsidentauch kritische Themen, über welche die Wirtschaft miteinandersprechen müsse: "Die Regenwald-Rodungen in Brasilien bereiten derdeutschen Wirtschaft große Sorgen. Der Schutz des Regenwaldes istTeil unserer Bemühungen um globalen Klimaschutz."Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischenMercosur hält Kempf für ein wichtiges Signal in Zeitenrückwärtsgewandter Abschottung: "Durch den Abbau von Zöllen werdendeutsche und europäische Exportgüter in Südamerikawettbewerbsfähiger." Brasilien ist Deutschlands wichtigsterHandelspartner in Südamerika. Umgekehrt ist Deutschland derbedeutendste europäische Wirtschaftspartner für Brasilien.Das Abkommen werde sich auch positiv auf die Umwelt- undNachhaltigkeitsstandards im Mercosur-Raum auswirken: "Die Ausweitungdes Handels wird nicht auf Kosten von Arbeits- und Umweltstandardsgehen", sagte der BDI-Präsident.Die 37. Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstage finden vom 15. bis17. September in Natal statt. Die Konferenz wird vom BDI und dembrasilianischen Industrieverband CNI ausgerichtet. Zuletzt wurden dieWirtschaftstage im vorigen Jahr in Köln veranstaltet. Es werden etwa1.000 Teilnehmer erwartet. Themen der zweitägigen Konferenz sindHandels- und Wirtschaftspolitik, Infrastrukturausbau, erneuerbareEnergien, Umwelttechnologien, Digitalisierung, Agrarwirtschaft 4.0sowie Kooperation in der Gesundheitswirtschaft.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell