BDI-Präsident Dieter Kempf: Wir Europäer dürfen uns nicht kleinmachen

Berlin (ots) -- Vorteile sind einheitliche Regelungen und gemeinsame Währung -Nationalismus und Protektionismus wären Irrweg - 25 JahreMaastricht-Vertrag"Wir Europäer dürfen uns nicht kleinmachen. Europa gehört weltweitzu den stärksten Wirtschaftsräumen und ist ein einzigartiges Netzwerkzum gegenseitigen Vorteil." Das sagte Dieter Kempf, Präsident desBundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), am Sonntag zumbevorstehenden Jubiläum des Vertrags über die Europäische Union.Diesen haben die Europäer vor 25 Jahren in Maastricht unterzeichnet.Weltweit gehen rund 15 Prozent der Exporte und knapp 14 Prozent derImporte auf das Konto der EU - bei etwa sieben Prozent derWeltbevölkerung.Der BDI-Präsident betonte, dass der Binnenmarkt mit einerEU-Bevölkerung von über 500 Millionen Menschen und einemBruttoinlandsprodukt von annähernd 15 Billionen Euro funktioniere."Wir genießen die Vorteile einheitlicher Regelungen und einergemeinsamen Währung", sagte Kempf. Für die deutschen Unternehmen seidie EU der Heimatmarkt, etwa 58 Prozent der Ausfuhren und gut 40Prozent der Direktinvestitionen gehen in die EU. Rund drei Viertelaller Vorleistungsimporte in EU-Staaten stammen aus Ländern der EU.Nirgendwo sonst auf der Welt ist dieser intraregionale Anteil sohoch."Enge Wertschöpfungsverbünde garantieren die internationaleWettbewerbsfähigkeit unserer europäischen Unternehmen. Deshalb istProtektionismus ein Irrweg, der Menschen, Ideen und Produktebehindert", hob Kempf hervor. "Der Weg zurück in den Nationalismusist eine Sackgasse. Sicherheit, Migration, Wachstum, Arbeitsplätze,Klimawandel: Das können wir Europäer nur gemeinsam meistern. Europaist nicht das Problem, sondern die Lösung."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell