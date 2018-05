BDI-Präsident Dieter Kempf: Europa darf sich von den USA nicht erpressen lassen

Berlin (ots) -- Dauerhafte Ausnahme von Importbeschränkungen für Stahl undAluminium ist Bedingung für Verhandlungen- Abbau von Zöllen im transatlantischen Handel bleibtlangfristiges Ziel- Autoeinfuhren keine Gefahr für nationale Sicherheit der USADer Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI),Dieter Kempf, fordert die EU auf, vor dem am Freitag bevorstehendenEnde der Ausnahmefrist für Stahl- und Aluminiumzölle in den USAstandhaft zu bleiben. "Europa darf sich von den USA nicht erpressenlassen", sagte Kempf am Sonntag in Berlin. "Es bleibt absolutrichtig, dass die EU auf einer dauerhaften Ausnahme vonImportbeschränkungen für Stahl und Aluminium besteht. Erst dannsollte über die Aufnahme grundsätzlicher Handelsgespräche mit den USAdiskutiert werden."Kempf sagte weiter: "Der Abbau von Zöllen und anderen Hürden imtransatlantischen Handel muss ein langfristiges Ziel vonVerhandlungen bleiben. Die Öffnung beider Märkte muss dabei aufGegenseitigkeit beruhen." Der BDI-Präsident schränkte jedoch ein:"Ein reines Zollabkommen mit den USA wäre aus Sicht der deutschenIndustrie zu kurz gegriffen."Kritisch bewertet der BDI die vom US-Präsidenten geradeveranlasste Prüfung von höheren Zöllen auf Autoimporte. "Äußerstbesorgniserregend ist, dass die USA Einfuhren mit dem irreführendenArgument nationaler Sicherheit beschränken wollen", sagte Kempf."Autoimporte gefährden gewiss nicht die nationale Sicherheit derUSA."Langfristig nutze es US-Herstellern nichts, wenn sie durchSchutzzölle vor ausländischer Konkurrenz geschützt werden. "DurchAbschottung gewinnt die US-Industrie kein Quäntchen anWettbewerbsfähigkeit", sagte der BDI-Präsident. "US-Präsident Trumpbedroht mit seiner Politik vielmehr Arbeitsplätze im eigenen Land."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell