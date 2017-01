BDI-Präsident Dieter Kempf: Eineinhalb Prozent Wirtschaftswachstum im neuen Jahr erwartet

Berlin (ots) -- US-Abschottung weltwirtschaftliches Risiko- Unsicherheit weltweit größer - Europa stärken- Deutschland wird sich mehr anstrengen müssenDie deutsche Wirtschaft wird im neuen Jahr nach Einschätzung desBundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) um rund eineinhalbProzent wachsen. "Angesichts der weltpolitischen Unsicherheit, dieunsere Wirtschaftsnation besonders gefährdet, ist künftiges Wachstumalles andere als selbstverständlich", sagte BDI-Präsident DieterKempf am Dienstag in Berlin.Die weltweite Gesamtlage hält Kempf für unübersichtlicher als infrüheren Jahren. Unsicherheiten und Konfliktherde rückten immer näheran die Europäische Union heran. "Was wir für gegeben halten, kannschnell in Gefahr geraten", warnte der BDI-Präsident. "Deutschlandwird sich mehr anstrengen müssen, um seinen bisherigen Wohlstand zuhalten. Die Politik muss mehr Wirtschaft wagen."Aktuell werden die deutschen Exporte dem BDI zufolge in diesemJahr um zwei bis drei Prozent zulegen. Die Zahl der Beschäftigten vonaktuell 43,5 Millionen werde um bis zu 500.000 steigen, sagte Kempf,der seit Jahresbeginn an der Spitze des BDI steht.Die Rekordüberschüsse von Bund, Ländern und Gemeinden müsstengenutzt werden, um sich für schlechtere Zeiten zu wappnen - und mehrzu investieren. Das sei möglich, ohne Steuern zu erhöhen oder dieGesundung der öffentlichen Haushalte zu vernachlässigen. "DerSchlüssel sind staatliche Vorlaufinvestitionen in unsere Verkehrs-,Energie- und digitalen Netze sowie in die Bildung", unterstrich derBDI-Präsident. "Nur dann ist mehr Teilhabe am Wachstum machbar."Die Einführung der in vielen Industriestaaten bewährtensteuerlichen Forschungsförderung würde bestehendeWettbewerbsnachteile ausgleichen. In der Energiewende seiKosteneffizienz ein Fremdwort und der Stromnetzausbau schleppend."Dies muss sich ändern. Unsere Unternehmen wollen eine erfolgreicheEnergiewende - und zwar eine, die sie zum Exportschlager machenkönnen." Auch das Thema gesteuerte Zuwanderung gehöre auf dieTagesordnung.Die deutsche Wirtschaft werde aufmerksam zuhören, wenn DonaldTrump seine Präsidentschaft in den USA skizziere. Mit Blick auf denwichtigsten Handelspartner Deutschlands warnte der BDI-Präsident voreiner Trendwende weg vom Freihandel hin zu Abschottung: "Dies würdeder gesamten Weltwirtschaft und insbesondere der exportorientiertendeutschen Wirtschaft schaden." Jeder vierte Arbeitsplatz inDeutschland hänge vom Export ab - in der Industrie sogar jederzweite."'Make America great again' klappt definitiv nicht mitAbschottung", unterstrich Kempf. Die Unternehmen in den USA seien aufdeutsche Ingenieurstechnologie und Zwischenprodukte aus Europaangewiesen. "Die Europäische Kommission muss ihre Gesprächskanäle fürein transatlantisches Freihandelsabkommen offen halten." Die deutscheIndustrie stehe weiter zu TTIP, bekräftigte der BDI-Präsident.Zunehmend Sorge bereiten deutschen Industrieunternehmen in Chinadie Eingriffe des Staates, schilderte Kempf. Europäer müssten genausoMehrheitsbeteiligungen an Unternehmen in China erwerben dürfen wieChinesen in Deutschland: "Jetzt muss es darum gehen, Mauern in Chinaabzubauen, und nicht darum, Mauern in Deutschland hochzuziehen."Die bittere Realität nach dem Brexit-Referendum müsse nungestaltet werden, forderte Kempf. Die Unsicherheit über den weiterenProzess sei Gift für die Wirtschaft. Für die Politik in Brüssel undBerlin dürfe es bei den Verhandlungen nur eine Devise geben: Europazusammenzuhalten und zu stärken. "Für mich ist Europa nicht dasProblem, sondern die Lösung." Nur gemeinsam werde der Kontinent inder Welt noch erfolgreich sein können, erklärte der BDI-Präsident.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell