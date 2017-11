BDI-Präsident Dieter Kempf: EU-Mercosur-Verhandlungen noch in diesem Jahr abschließen

Berlin (ots) -- Durch Zollabbau Einsparungen von über vier Milliarden Eurojährlich- Brasilien muss mehr Verantwortung in Verhandlungen übernehmen- 35. Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage inPorto Alegre"Nach 17 Jahren Verhandlungen über einEU-Mercosur-Freihandelsabkommen müssen beide Seiten jetzt die Kraftaufbringen, noch in diesem Jahr ein ehrgeiziges Abkommenabzuschließen." Das sagte BDI-Präsident Dieter Kempf zu Beginn der30. EU-Mercosur-Verhandlungsrunde am Montag in Berlin. Die Einigungsei wichtig, da die exportabhängige deutsche Industrie inLateinamerika zunehmend im Wettbewerb mit Anbietern aus China und denUSA stehe."Es ist überfällig, den Handel zwischen beiden Regionen deutlichzu beleben", unterstrich Kempf. Allein durch den Abbau von Zöllenkönnten europäische Unternehmen jährlich über vier Milliarden Euroeinsparen. Der Mercosur könne durch Einfuhren von Anlagen undMaschinen aus Europa die eigenen Industrien modernisieren undwettbewerbsfähiger machen.Das Freihandelsabkommen wird auf den Deutsch-BrasilianischenWirtschaftstagen, die vom 12. bis 14. November in Porto Alegrestattfinden, eine zentrale Rolle spielen. Brasilien hat gegenwärtigdie Mercosur-Präsidentschaft inne und damit eine Schlüsselrolle inden Verhandlungen."Brasilien ist der wichtigste Wirtschaftspartner der deutschenIndustrie in Lateinamerika. Wir appellieren an die Regierung inBrasilia, mehr Verantwortung in den Verhandlungen zu übernehmen",sagte Kempf. Nach rund dreijähriger Rezession wird für dieses Jahrwieder ein Wirtschaftswachstum von etwa einem Prozent und imkommenden Jahr von rund zwei Prozent erwartet.Die Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstage (DBWT) finden vom 12.bis 14. November in Porto Alegre im brasilianischen Bundesstaat RioGrande do Sul statt. Die Konferenz wird jährlich vom BDI und seinembrasilianischen Partnerverband CNI organisiert und ist das wichtigstebilaterale Wirtschaftstreffen. Die DBWT finden zum 35. Mal statt. Eswerden rund 1400 Teilnehmer erwartet.Weitere Informationen finden Sie hier: https://bdi.eu/der-bdi/termine-und-veranstaltungen/#/termin/news/deutsch-brasilianische-wirtschaftstage-2/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell