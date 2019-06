BDI-Positionspapier zur Europapolitik: Wettbewerbsfähigkeit durch konsequentere Investitionen stärken

Berlin (ots) - Die EU benötigt eine moderne Industriestrategie,die mit einer starken Governance unterlegt ist. Ein Vizepräsident derneuen EU-Kommission sollte diese Strategie umsetzen und koordinieren.Ziele sind die Schaffung eines Level-Playing-Fields sowohl aufglobaler wie auf europäischer Ebene sowie die Entwicklung undAnwendung von Zukunftstechnologien in Europa, sagtBDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.- "Die EU-Institutionen sollten einen ehrgeizigen Aktionsplan fürdie Vollendung des Binnenmarkts in allen Bereichen entwickelnund umsetzen.- Eine dauerhafte Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unseresKontinents erfordert konsequentere Investitionen intranseuropäische Verkehrsnetze, die digitale Infrastruktur undeuropäische Energienetze.- Die Stärkung der europäischen Wettbewerbsordnung sollte auf dieFörderung von Unternehmenskooperationen, bessereFusionskontrollverfahren, verstärkte Berücksichtigung globalerKonkurrenz bei Fusionsentscheidungen und die Fokussierung desBeihilferechts auf Investitions- und Innovationsförderungzielen.- Die digitale Transformation der Wirtschaft muss durch den Aufbaueines europäischen Datenraums, die Fokussierung auf industrielledigitale Geschäftsmodelle und eine industriefreundlicheImplementierung von 'Horizont Europa' unterstützt werden.- Ein nachhaltiges Europa gelingt nur, wenn industriepolitischeund ökologische Ziele bei der Weiterentwicklung des Gassektors,der Kreislaufwirtschaft, der Mobilität sowie der Klima- undUmweltpolitik in Einklang gebracht werden.- Die EU muss alles daransetzen, die Welthandelsorganisation WTOals zentrale Ordnungskraft zu erhalten und eine ambitionierteAußenwirtschaftspolitik gerade im Verhältnis zu den USA undChina voranzutreiben."Zum BDI-Positionspapier gelangen Sie hier.https://bdi.eu/publikation/news/eine-zukunftsagenda-fuer-europa/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell