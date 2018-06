BDI zu Notfallplänen der britischen Regierung: Kleiner Schritt in die richtige Richtung

Berlin (ots) - Zu den Notfallplänen der britischen Regierung fürdie irische Grenze sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang:"Kleiner Schritt in die richtige Richtung""Die Regierung in London macht mit ihrem Vorschlag einen kleinenSchritt in die richtige Richtung. Langsam nähert sie sich derErkenntnis an, dass ein Verbleib in der Zollunion die einzig machbareLösung ist, um eine harte Grenze in Nordirland zu vermeiden. Doch dieProbleme sind damit nicht vom Tisch. Das Verlassen des Binnenmarktsschafft ähnlich gravierende Probleme, die Grenzkontrollen nach sichzögen. Mit den roten Linien der britischen Regierung ist eineEinigung mit der EU weiterhin schwierig."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell