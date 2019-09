BDI zu den Landtagswahlen: Schnellstmöglich vom Wahlkampf- in den Aktionsmodus umschalten

Berlin (ots) - Zu den Ergebnissen der Landtagswahlen in Sachsenund Brandenburg sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang:"Schnellstmöglich vom Wahlkampf- in den Aktionsmodus umschalten"- "Nach den Landtagswahlen müssen die Parteien schnellstmöglichvom Wahlkampf- in den Aktionsmodus umschalten. Die CDU inSachsen und die SPD in Brandenburg müssen zügig undverantwortungsvoll mit Gesprächen über die komplizierteRegierungsbildung beginnen.- Die künftigen Landesregierungen müssen hart daran arbeiten,verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Sie haben es inder Hand, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wieder von derGestaltungskraft von Politik zu überzeugen.- Der wirtschaftliche Aufbauprozess ist noch nicht im Ziel. Esgibt sehr starke Regionen - und deutlich schwächere. Die Politikmuss schnell gegensteuern. Zentral bleiben Investitionen in dieInfrastruktur. Dabei geht es ganz besonders um digitaleInfrastruktur, deren Ausbau sowohl Menschen wie Unternehmenvoranbringt.- Überflüssig sind Diskussionen um Belastungen der Unternehmen.Gerade in einer Zeit schwächerer Konjunktur sind der Verzichtauf den vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags sowie dieDiskussionen um Vermögensteuer und Unternehmenssanktionenabsolut entbehrlich."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell