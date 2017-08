BDI-Hauptgeschäftsführer Lang zu Nafta-Nachverhandlungen: Grenzüberschreitenden Handel nicht mit neuen Barrieren ausbremsen

Berlin (ots) -- Erfolgreiche Nafta-Modernisierung könnte positive Impulse setzen- Rund 5.800 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung imNafta-Raum- Veränderungen wie Digitalisierung bei Nachverhandlungenberücksichtigen"Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta ist für diedeutsche Industrie von großer Bedeutung. 2015 waren rund 5.800Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung im Nafta-Raum tätig.Eine erfolgreiche Nafta-Modernisierung könnte positive Impulse fürInvestitionen der deutschen Industrie in Kanada, Mexiko und den USAsetzen." Das sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Mittwochin Berlin anlässlich der Nachverhandlung des Nafta-Abkommens zwischenKanada, Mexiko und den USA.Für den BDI-Hauptgeschäftsführer ist es grundsätzlichnachvollziehbar, dass Länder ihre Handelsabkommen überarbeitenwollen. "Ziel einer Modernisierung von Abkommen muss es sein,Veränderungen wie die Digitalisierung des Handels oder neuartigeWertschöpfungsketten zu berücksichtigen", stellte Lang klar. DasNiveau der Marktöffnung müsse aber mindestens aufrechterhaltenwerden. "Ziel darf nicht sein, den grenzüberschreitenden Handel mitneuen Barrieren auszubremsen."Viele der in Kanada, Mexiko und den USA aktiven deutschenUnternehmen produzierten grenzübergreifend für die MärkteNordamerikas. Gerade zwischen Mexiko und den USA bestehe ein engesNetzwerk der Produktionsteilung. "Besonders die Automobilindustrienutzt das Freihandelsabkommen, indem sie von der Zollfreiheitprofitiert", erläuterte Lang.Nach der Europäischen Union ist Nordamerika die wichtigsteZielregion für deutsche Direktinvestitionen. "Auch für dieUS-Regierung muss oberste Priorität sein, dass der Nafta-Markt offenbleibt und noch bestehende Hürden für Handel und Investitionen weiterabgebaut werden", forderte Lang. Die Exporte der deutschenUnternehmen in Mexiko gehen Schätzungen zufolge zu über zwei Drittelnnach Kanada und in die USA.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell