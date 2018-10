Berlin (ots) -- Verhandlungsführer müssen sich noch mehr Kompromissbereitschaftabringen- Für Wirtschaft ist Übergangsfrist bis Ende 2020 unverzichtbar- Unternehmen treffen Vorbereitungen für harten Brexit"Europa muss beim Brexit ein Worst-Case-Szenario verhindern. EineTrennung des Vereinigten Königreichs von der Europäischen Union ohneAustritts- und Übergangsabkommen und ohne Klärung des künftigenVerhältnisses ist immer noch eine der möglichen Varianten. WenigeTage vor dem eigentlich entscheidenden EU-Gipfel ist das einebeunruhigende Lage." Das sagte der Hauptgeschäftsführer desBundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, amDienstag der Bundespressekonferenz in Berlin."Nur mit einer Einigung über den Austritt ist die Übergangsfristrealisierbar, in der das Vereinigte Königreich weiterhin in derZollunion und im Binnenmarkt verbleibt - und zwar bis zum Jahresende2020", unterstrich Lang. "Für unsere Unternehmen ist dieseÜbergangsfrist unverzichtbar." Erst dadurch werde es möglich, sichauf die vielfältigen Änderungen des Rechtsrahmens für die Zeit danacheinzustellen."Ein harter Brexit wäre ein Desaster, das in Europa Zehntausendevon Unternehmen und Hunderttausende von Arbeitnehmern auf beidenSeiten des Ärmelkanals in größte Schwierigkeiten brächte", warnteLang. Ein solches Fiasko dürfe sich Europa nicht leisten. Deshalbmüssten sich die Verhandlungsführer noch mehr Kompromissbereitschaftabringen. Lang: "Der deutschen Industrie geht es darum, dieIntegrität des Binnenmarktes zu sichern. Der Zusammenhalt der EU-27hat für uns in der Wirtschaft oberste Priorität."Die Chequers-Vorschläge der britischen Regierung aus dem Julimachten der deutschen Wirtschaft Bauchschmerzen. Doch jetzt müsse esdarum gehen, aus der verhandlungspolitischen Sackgasseherauszukommen: "Dafür sollte die Politik jetzt nicht auf all dasschauen, was nicht möglich ist; sondern dort weitermachen, wo sichAnknüpfungspunkte ergeben."Der nächste EU-Gipfel in gut zwei Wochen müsse einen Durchbruch inden Verhandlungen bringen. "Sonst läuft Europa Gefahr, in einenungeordneten Brexit zu schlittern. Eine massive Krise wäre dieFolge", sagte der BDI-Hauptgeschäftsführer. Nüchtern betrachtet,ließen sich alle sachlichen Fragestellungen sinnvoll beantworten."Voraussetzung ist, dass sich endlich Realitätssinn in London breitmacht. Die Angst vor dem Abgrund muss die Fantasie beflügeln."Schon jetzt werfe der Brexit seine Schatten voraus. Das VereinigteKönigreich sei im ersten Halbjahr nur noch um 1,1 Prozent gegenüberdem Vorjahreszeitraum gewachsen. Das sei das zweitschlechtesteErgebnis in der EU. So schlecht lief es zuletzt in den Krisenjahren2009 bis 2011.Viele Unternehmen müssten in diesen Tagen bereits Vorkehrungen fürden Fall einer ausbleibenden Einigung und damit für den harten Brexitam 29. März 2019 treffen, sagte Lang. Einige hätten angekündigt, dieProduktion im Königreich ab April ruhen zu lassen, da sie dieLieferwege nicht sicherstellen könnten. Andere verlagerten bereitsHauptquartiere von der Insel, passten Rechtsstrukturen an und suchtenneue Transportwege.Lang: "Die Wirtschaft braucht ein vernünftiges Verhältnis imAußenhandel mit dem Königreich. Dazu gehört mindestens ein Verzichtauf Zölle und Quoten auf Einfuhren aus dem jeweiligen Partnerraum.Wir brauchen, mit anderen Worten, ein gutes Handelsabkommen. Dafürmuss sich die Politik in den kommenden Wochen einsetzen."Aktuelle Fakten zur Konjunktur im neuen Wachstumsausblick Europafinden Sie hier.https://bdi.eu/media/publikationen/#/publikation/news/wachstumsausblick-europa-102018/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell