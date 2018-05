BDI zu Exportzahlen: Handelskonflikt zwischen den USA und China zieht nicht unbemerkt an Deutschland vorüber

Berlin (ots) - Zu den Exportzahlen äußert sichBDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Handelskonflikt zwischen denUSA und China zieht nicht unbemerkt an Deutschland vorüber"- "Die aktuellen Exportzahlen deuten darauf hin: DerHandelskonflikt zwischen den USA und China zieht nicht unbemerktan Deutschland vorüber. Es droht eine weltweiteProtektionismusspirale. Diese würde die Weltkonjunktur alsGanzes empfindlich abschwächen. Umso wichtiger ist es, dass sichdie Bundesregierung mit aller Kraft dafür einsetzt, denHandelskonflikt zu deeskalieren.- In Deutschland hängt jeder vierte Arbeitsplatz am Export, in derIndustrie ist es sogar mehr als jeder zweite. Im vorigen Jahrgingen rund neun Prozent der deutschen Warenausfuhr in die USAund etwa sieben Prozent nach China."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell