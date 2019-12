BDI, Confindustria und MEDEF: Wir fordern ein starkes und nachhaltiges Europa

Berlin (ots) - Anlässlich des ersten trilaterales Wirtschaftsforums in Romfordern der BDI, Confindustria aus Italien und MEDEF aus Frankreich ein starkesund nachhaltiges Europa. Sie fordern die Regierungen Deutschlands, Italiens undFrankreichs zur Umsetzung essentieller Strukturmaßnahmen auf, um Unternehmenwieder wettbewerbsfähig zu machen. BDI, Confindustria und MEDEF appellierenaußerdem, die EU durch stärkere Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit zu einemGlobal Player zu machen und Wachstum, Arbeitsplätze sowie das Wohlergehen undden gemeinsamen Wohlstand der Bürger zu sichern.BDI-Präsident Dieter Kempf, Confindustria-Präsident Vincenzo Boccia sowieMEDEF-Präsident Geoffroy Roux de Bézieux erklären:- "Europa muss im kommenden Jahrzehnt massiv in inklusives,nachhaltiges und wettbewerbsorientiertes Wachstum investieren.Staatliche Investitionen und Investitionsförderungen durch geeigneteSteuer- und sonstige Anreize sind nur der erste Schritt. DieEU-Institutionen sollten einen neuen mehrjährigen Finanzrahmenbeschließen, der klar auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeitausgerichtet ist.- Um die umweltverträgliche Wirtschaft in ganz Europa zufinanzieren, bedarf es zusätzlicher Investitionen in Höhe von 250 bis300 Milliarden Euro jährlich in den unterschiedlichsten Sektorensowie solide Klimapolitik und nachhaltige Finanzierung. Obgleich dermehrjährige Finanzrahmen - einschließlich EU-Kohäsionspolitik undInvestEU - mit Sicherheit bedeutend zum Erreichen dieser Zielebeitragen wird, sind zusätzlich sehr viel umfassendereInvestitionsförderungsprogramme auf nationaler Ebene vonnöten. Wirfordern unsere Regierungen und die EU-Institutionen dringend auf,ihre ambitionierten Ziele durch starke Programme zu finanzieren, diees europäischen Unternehmen ermöglichen zu wachsen.- Damit Europa eine Führungsrolle in der digitalen Wirtschaftübernehmen kann, bedarf es mutiger Initiativen zur Schaffung eineseuropäischen Datensystems, das auf Datenzugang, einer solidenInfrastruktur und der Förderung neuer Technologien wie derkünstlichen Intelligenz aufbaut. Es sollten schnellstmöglich konkreteMaßnahmen erwogen werden, die europäische Unternehmen unabhängigervon nicht-europäischen Technologien machen und Unternehmen sowieBürgern wieder europäische Alternativen zu nicht-europäischenLösungen anbieten.- Die EU muss die bedeutenden Vorteile des Binnenmarkts bessernutzen und eine klare europäische Industriepolitik festlegen, mit derdie wichtigsten Basistechnologien in strategischenWertschöpfungsketten gefördert werden. Die Europäische Kommissionsollte die Wettbewerbspolitik neu beleben, damit europäischeUnternehmen bessere Chancen haben, sich auf internationaler Ebenegegen amerikanische und chinesische Wettbewerber durchzusetzen.- Die EU muss sich für Offenheit und Fairness im internationalenHandel und in internationalen Investitionen stark machen und ihreInteressen in Handels- und Investitionskonflikten konsequentvertreten. Die EU sollte ihre Handelspolitik nachdrücklicherumsetzen, um unilateralen und wettbewerbsverzerrenden Maßnahmenwichtiger Handelspartner, insbesondere China und der USA,entgegenzuwirken."Zur gemeinsamen Erklärung gelangen Sie hier.https://bdi.eu/publikation/news/1-trilaterales-business-forum/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6570/4459621OTS: BDI Bundesverband der Deutschen IndustrieOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell