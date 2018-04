BDI zu Chinas Ankündigung einer Marktöffnung: Ende von Joint-Venture-Zwang erster wichtiger Schritt

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)begrüßt Chinas Ankündigung, offener für Investitionen zu werden.Zugleich fordert der BDI eine konsequente Fortführung der immerwieder in Aussicht gestellten Öffnungs-Agenda. "Das Ende desJoint-Venture-Zwangs für die Produktion von Autos, Flugzeugen undSchiffen ist ein erster Schritt in die richtige Richtung", sagteBDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Donnerstag in Berlin. "Wirerwarten, dass die chinesische Regierung in den kommenden Monaten denWeg der Marktöffnung weiter geht und Reformschritte verlässlichumsetzt."Trotz guter Absatzzahlen ist die Situation für deutscheUnternehmen in der Volksrepublik nach Angaben von Lang keineswegseinfacher geworden. "Entgegen der liberalen Rhetorik von Staats- undParteichef Xi Jinping wurden die Hürden im China-Geschäft fürausländische Unternehmen immer höher", erklärte derBDI-Hauptgeschäftsführer.Neue Regelungen, etwa ein Cybersicherheitsgesetz mit mehrdeutigenDefinitionen, vergrößerten die Unsicherheit und ließen Kosten und dieRisiken beim Schutz von geistigem Eigentum steigen. "China steht seitseinem Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO im Jahr 2001 in derPflicht, Barrieren für ausländische Unternehmen abzubauen undGeschäftsgeheimnisse zu schützen", unterstrich Lang.Angesichts sich verschärfender Handelskonflikte hält der BDIweitere Schritte Pekings für nötig. Während die EU beispielsweiseAutos beim Import mit etwa zehn Prozent verzollt, verlangt China 25Prozent Einfuhrzoll. "China sollte jetzt die Senkung von Zöllen unddie Beseitigung nicht-tarifärer Handelshemmnisse angehen", forderteLang. Dazu zählten etwa der Zwang zur Vor-Ort-Produktion oderkomplizierte Genehmigungs- und Lizenzierungsverfahren.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell