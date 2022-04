BDI-Chef zum Sieg Macrons: 'Deutsche Industrie ist erleichtert'

BERLIN (dpa-AFX) - BDI-Präsident Siegfried Russwurm hat die Wiederwahl von Staatschef Emmanuel Macron als wichtiges Zeichen für Frankreich und ein geeintes Europa bezeichnet. "Die deutsche Industrie ist erleichtert, dass Frankreich ein starker Partner in einer Zeit internationaler Krisen bleibt", erklärte Russwurm am Sonntag in Berlin. Die großen Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine, durch Corona, im Klimaschutz und bei der Digitalisierung erforderten einen intakten deutsch-französischen Motor im Herzen Europas. Eine enge Zusammenarbeit der Regierungen in Paris und Berlin bleibe unersetzlich, um die Abhängigkeit von russischen Energieträgern zu reduzieren und Europas Wachstum zu stärken./da/DP/zb