BDI-Chef appelliert bei Brexit an Einheit der EU-Staaten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, hat bei den anstehenden Verhandlungen mit Großbritannien über einen "harten Brexit" an die Einheit der 27 übrigen EU-Staaten appelliert. "Die EU muss ihre Einheit gegenüber Großbritannien demonstrieren", sagte Kempf der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Für die Politik in Brüssel und Berlin darf es bei den Verhandlungen nach dem Brexit-Referendum nur eine Devise geben: Europa zusammenzuhalten und zu stärken", sagte Kempf nach der Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May, die einen "harten Brexit" angekündigt hat.

"Die vier Grundfreiheiten der EU sind unverrückbar: Es darf keine Grenzen geben für Waren und Dienstleistungen, Kapital und Arbeitnehmer", betonte der BDI-Präsident. "Jetzt herrscht Klarheit", sagte er. "Wir als Industrie bleiben geschlossen für klare neue Regeln zwischen EU und dem Vereinigten Königreich", sagte Kempf.

