BDI-Chef: Automanager müssen bei Diesel Verantwortung übernehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Industrie-Präsident Dieter Kempf hat die Automanager aufgefordert, in der Dieselkrise Verantwortung zu übernehmen.



Beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin erneuerte der BDI-Chef am Dienstag zugleich seine Skepsis gegenüber technischen Diesel-Nachrüstungen, er sprach von technischen Problemen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) setze auf Software-Updates.

Bundesregierung und Autoindustrie arbeiten derzeit an einem neuen Paket für bessere Luft in Städten, in denen Schadstoff-Grenzwerte überschritten werden. Dieselabgase gelten als Hauptverursacher. Weitere Fahrverbote für Dieselautos sollen vermieden werden./hoe/DP/tav