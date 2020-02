BDI zu Brexit-Verhandlungsmandat: Abschluss eines umfassenden Abkommens völlig offen

Berlin (ots) - Zum neuen Brexit-Verhandlungsmandat des Vereinigten Königreichssagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Abschluss eines umfassendenAbkommens völlig offen"- "Der Abschluss eines umfassenden Abkommens und eine verlässlicheLösung für faire Wettbewerbsbedingungen bleiben weiterhin völligoffen. Nun kommt es darauf an, am Verhandlungstisch zügig Ergebnissezu erzielen. Die Zeit ist sehr knapp. Inhaltlich bestehen weitergroße Herausforderungen für die Verhandler.- Die Aussage der britischen Regierung, ihre Gesetze nicht anEU-Regeln anzupassen, ist problematisch. Das verunsichert Unternehmenauf beiden Seiten des Kanals.- In jedem Falle müssen sich die Unternehmen ab 2021 auferschwerte Bedingungen einstellen. Ein Scheitern der Verhandlungenund ein Ende der Übergangsphase ohne Folgeabkommen lassen sichaktuell nicht ausschließen."Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6570/4532679OTS: BDI Bundesverband der Deutschen IndustrieOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell