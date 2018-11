Berlin (ots) - Ein Interview mit Kay Uwe Berg,Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmene.V. (BDIU), Berlin.Die Verbraucherzentralen bieten ein Onlinetool an, das dieBerechtigung von Inkassoforderungen überprüfen soll. Gefördert wirdes mit Mitteln aus dem Bundesministerium der Justiz und fürVerbraucherschutz. Hält das Tool, was es verspricht?KAY UWE BERG: Ganz klar: Nein! Dieser angebliche "Inkasso-Check"ist datenschutzrechtlich miserabel umgesetzt und wettbewerbsrechtlichangreifbar. Vor allem aber liefert er Verbrauchern auf Knopfdruckeinen falschen Rechtsrat, indem er ihnen regelmäßig empfiehlt, auchbei völlig berechtigten Forderungen Widerspruch einzulegen. Dadurchwerden Mahnbescheide und Zahlungsklagen provoziert, Gläubiger müssennoch länger auf das ihnen zustehende Geld warten, Schuldner einennoch höheren Verzugsschaden tragen. Hier werden Verbraucher mit demGeld und der Billigung des eigentlich für ihren Schutz zuständigenMinisteriums skandalös in die Irre geführt. Natürlich sollenVerbraucher Mahnschreiben prüfen, bevor sie zahlen. Leider gibt esviele Betrüger, die unter dem Deckmantel "Inkasso" abzocken und ausder Luft gegriffene Forderungen verschicken. Fake-Inkasso ist einRiesenproblem: Jedes zehnte BDIU-Mitglied musste schon mal dieunangenehme Erfahrung machen, dass sein Logo oder seine Mail-Adressefür falsche Forderungen missbraucht wurden. Es mangelt nach wie voran einer bundesweit funktionierenden Aufsicht überInkassounternehmen. Wir fordern schon seit Jahren, dass dieStrukturen der Inkassoaufsicht gestrafft und die Behörden sowohlpersonell als auch finanziell besser ausgestattet werden müssen. Wirbegrüßen, dass das Bundesministerium sich dieser Forderung nunanschließt, das ist wirklich an der Zeit.Die Verbraucherzentrale fordert, dass bei Forderungen bis 500 Euronur 15 Euro Inkassokosten geltend gemacht werden dürfen. Was sagenSie dazu?BERG: Inkasso ist eine komplexe Rechtsdienstleistung: Bis eineForderung tatsächlich bezahlt ist, der Gläubiger also den fairen Lohnfür seine Leistung erhält, sind oft viele zeit-, personal- undIT-aufwendige Schritte notwendig. In manchen Fällen dauert das Jahre.Aus einer Studie der Universität St. Gallen geht hervor, dass einkleiner oder mittelständischer Gläubiger im Durchschnitt fast vierStunden braucht, um eine Forderung zu realisieren - das bedeutet injedem Fall mindestens 250 Euro Arbeitsaufwand. Diese Kosten erspartihm ein Inkassounternehmen. Um es ganz klar zu sagen: Bei nur 15 Eurowäre Inkasso in den allermeisten Fällen unwirtschaftlich. DieAlternative ist, die Forderung gleich über den Klageweg geltend zumachen. Das allerdings ist vor allem für die betroffenen Schuldner,die den Verzugsschaden ersetzen müssen, erheblich teurer. Und wärefür die nach eigenem Bekunden ohnehin überlastete Ziviljustiz kaum ineiner Weise zu leisten, die dem Recht des Gläubigers auf Zahlung ineinem akzeptablen Zeitraum Geltung verleihen könnte. Und wir solltenauch Ursache und Wirkung nicht durcheinander bringen: Am Beginn jedesInkassomandats steht ein Schuldner, der trotz Fälligkeit und Mahnungnicht zahlt, und dadurch einen Schaden verursacht, den er ersetzenmuss. Wenn das nicht geschieht, bleiben eigentlich nur Verliererzurück. Alle leiden: Die Gläubiger, alle pünktlich zahlendenVerbraucher, die Wirtschaft insgesamt, aber auch das Vertrauen in dasFunktionieren des Rechtsstaats wird beschädigt.Wie viele Beschwerden über Inkassounternehmen gibt es?BERG: Verschwindend wenige. Pro Jahr bearbeiten Inkassounternehmendeutlich mehr als 20 Millionen neue Forderungen. Im gleichen Zeitraumgehen in der Beschwerdestelle des BDIU (zu erreichen überwww.inkasso.de) lediglich zwischen 500 und 600 Monierungen durchVerbraucher ein. Das entspricht 0,0025 Prozent bzw. umgekehrtmindestens 99,9975 Prozent Inkassomandaten, die komplettbeanstandungsfrei laufen.Mehr Informationen auf einer Pressekonferenz des BDIU am 22.11. inBerlin: http://ots.de/Dgt3WjPressekontakt:BDIU e.V.Pressesprecher: Marco Webermarco.weber@inkasso.de030 206073640Original-Content von: Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen BDIU, übermittelt durch news aktuell