Weitere Suchergebnisse zu "Kramer":

Finanztrends Video zu Kramer



mehr >

Bielefeld (ots) - Der Präsident der Bundesvereinigung der DeutschenArbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, sieht das Ansehen Deutschlands durch dieAfD beschädigt. "In der öffentlichen Wahrnehmung schadet sie demWirtschaftsstandort Deutschland", sagte Kramer der in Bielefeld erscheinendenNeuen Westfälischen (Samstagausgabe). "Unser Image wird durch Ereignisse wie dieWahl in Erfurt jetzt oder antisemitische Übergriffe und dergleichen schleichendbeschädigt, das gute Bild bröckelt langsam", so Kramer. Dabei sei der Ruf vonBundeskanzlerin Merkel im Ausland ist wie "Donnerhall".Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65487/4521052OTS: Neue Westfälische (Bielefeld)Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell