BDAMEX möchte zu einer der weltweit ersten regulierten Börsen für Kryptoanlagen in den VAE werden

Die in den VAE ansässige Börse für Kryptoanlagen BDAMEX baut eineder weltweit ersten stark regulierten Börsen - mit Fokus auf eineinstitutionelle Kundenbasis.New York und Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate(ots/PRNewswire) - BDAMEX freut sich bekanntzugeben, dass sie diegrundsätzliche Genehmigung (IPA) für den Betrieb einer Börse fürKryptoanlagen erhalten haben. Die Lizenz wurde Anfang des Jahres vonder Financial Services Regulatory Authority (FSRA) des Abu DhabiGlobal Market (ADGM) erteilt.Im Rahmen der von der FSRA festgelegten regulatorischenRahmenbedingungen bietet BDAMEX eine umfassende Austauschplattform,die mit einer bisher auf dem Markt fehlenden, angemessen reguliertenGovernance, Aufsicht und Transparenz für Aktivitäten mitKryptoanlagen ausgestattet ist.Mit einer wachsenden Nachfrage nach institutionellen Investitionenin Kryptoanlagen wird die regulierte Börse von BDAMEX denAnforderungen seines Kundenstamms für Kryptoanlagen gerecht.In Zusammenarbeit mit führenden Finanzinstituten, Marktführern,Börsen und erstklassigen Technologiepartnern plant BDAMEX bis Ende2019 den Aufbau einer regulierten Börse für Kryptoanlagen mit Fokusauf einen institutionellen Kundenstamm.Richard Schaeffer, ehemaliger Präsident der New York MercantileExchange (NYMEX), der für die Transformation von NYMEX in eineelektronische Handelsplattform verantwortlich war, gleichzeitig ihrenWert auf über 13 Mrd. USD erhöhte und damit einen der erfolgreichstenBörsengänge der Geschichte anführte, übernimmt die Position desVorsitzenden bei BDAMEX.Schaeffer ist zuversichtlich, dass "das Team von BDAMEX eineerstklassige regulierte Börse aufbaut, die institutionellen Händlern,vermögenden Privatkunden und Privatanlegern eine sichere Plattformfür den Handel mit Kryptoanlagen bieten kann".BDAMEX fühlt sich geehrt, weiterhin die visionäre Strategie desverstorbenen Scheichs Zayed Bin Sultan Al Nahyan, dem Gründervaterder VAE, als Grundlage zu nutzen, um die Eckpfeiler des Erfolgs fürdie Vereinigten Arabischen Emirate zu festigen.Pressekontakt:Richard SchaefferVorsitzender917-658-2348917-781-1961contact@BDAMEX.comODERJaclyn FingerPR-AnsprechpartnerJfinger@sawtoothgroup.com732-945-1060Original-Content von: BDAMEX, übermittelt durch news aktuell