BDAE spendet an UNO Flüchtlingshilfe und verschenkt eine Weihnachtsgeschichte

Hamburg (ots) - Die BDAE Gruppe unterstützt seit jeher Personen, die aus denunterschiedlichsten Gründen freiwillig ins Ausland gehen. Doch viel zu vieleMenschen auf der Welt müssen ihr Zuhause unfreiwillig verlassen - etwa aufgrundvon Kriegen und anhaltenden politischen Konflikten.Dieses Jahr möchte der BDAE die Menschen im Jemen mit seiner Geldspendeunterstützen. Bürgerkriege haben das Land verwüstet und die Bevölkerung an denRand der Hungersnot getrieben. Zwei Millionen Menschen sind vor den Kämpfen inandere Regionen des Landes geflohen.Hilfe für die medizinische Versorgung im Jemen24 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Außerdem gefährdenAusbrüche von Cholera das Leben vieler. Die UNO-Flüchtlingshilfe (UNHCR)arbeitet im Jemen deshalb mit vier staatlich geführten Kliniken zusammen, um diemedizinische Versorgung der Bevölkerung zu verbessern und die Ausbreitung vonCholera zu verhindern. Die Spende des BDAE an das UNHCR kommt diesen Klinikenzugute und wird vor allem für die Cholera-Behandlungsausstattung (Medikamenteund medizinische Ausrüstung) verwendet.Lesen Sie hier (http://bit.ly/36Oj8rr) auch das BDAE-Interview mit PeterRuhenstroth-Bauer, dem Geschäftsführer der UNO Flüchtlingshilfe, in dem er vonder aktuellen Flüchtlingslage, von Menschen und ihren Schicksalen und vom großenEngagement der Zivilgesellschaft berichtet.BDAE-Weihnachtsgeschichte zum kostenlosen DownloadBeim BDAE ist es neben der Geldspende zu Weihnachten an das UNHCR seit JahrenTradition, mit dem Weihnachtsgruß auch eine exklusive Weihnachtsgeschichte zurVerfügung zu stellen. Die diesjährige Erzählung zum Fest handelt von einem20-jährigen Klassentreffen und einer Expatriate, die sich im ICE auf dem Weg zudiesem befindet. Wie so oft im Leben, entpuppt sich dieser als das eigentlicheZiel.Die Weihnachtsgeschichte kann hier kostenfrei heruntergeladen werden: https://www.bdae.com/images/publications/journal/2019-12/docs/Weihnachtsgeschichte_2019.pd