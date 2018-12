BDAE-Weihnachtsspende geht an UNO-Flüchtlingshilfe

Finanztrends Video zu



mehr >

Hamburg (ots) - Die BDAE Gruppe unterstützt seit jeher Personen,die aus den unterschiedlichsten Gründen freiwillig ins Ausland gehen- als Expats, digitale Nomaden, Auswanderer, Ruheständler oderWeltreisende.Doch alle zwei Sekunden muss ein Mensch unfreiwilligseine Heimat verlassen. Das entspricht 44.400 Menschen pro Tag, dienun unter teils katastrophalen Umständen leben.So ergeht es derzeit auch den mehr als 919.000 Rohingyas, diewegen Unterdrückung aus Myanmar geflüchtet sind und nun inBangladesch im größten Flüchtlingscamp der Welt, Kutupalong in Cox'sBazar, Schutz suchen. Dort betreibt die UNO Flüchtlingshilfe (UNHCR)eine Klinik, die für die Geflüchteten überlebenswichtig ist.Etliche Familien, junge Mütter und unbegleitete Minderjährigenahmen dieses Jahr eine tagelange beschwerliche und oftlebensgefährliche Reise auf sich, um vor Ort ihr Leben zu retten.Damit die Menschen im Flüchtlingscamp weiterhin die notwendigemedizinische Versorgung in Anspruch nehmen können, unterstützt dieBDAE Gruppe dieses Jahr die UNHCR-Klinik in Kutupalong mit einerGeldspende.BDAE-Weihnachtsgeschichte zum DownloadNeben der Spende an Menschen, die flüchten, besteht eine weitereBDAE-Tradition darin, eine Weihnachtsgeschichte zu verfassen. In derdiesjährigen Erzählung geht es um Streitereien im Kindergarten und umeinen Umzug in ein neues Land. Doch obwohl dies der Familie von Fredgehörig auf den Magen schlägt, kann das Weihnachtsfest doch nochgerettet werden.Die Weihnachtsgeschichte "Wie eine Lokomotive das Weihnachtsfestrettete" kann hier heruntergeladen werden:https://www.bdae.com/wie-eine-lokomotive-das-weihnachtsfest-rettetePressekontakt:Anne-Katrin SchulzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschulz@bdae.comOriginal-Content von: Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V., übermittelt durch news aktuell