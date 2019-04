BDAE mit den Themen Meldepflichten und A1-Bescheinigungen auf der Zukunft Personal Nord

Hamburg (ots) - Am 7. Und 8. Mai 2019 findet wieder die ZukunftPersonal Nord in den Hamburger Messehallen statt. Seit dem ersten Maldabei ist auch die BDAE Gruppe mit dem Berater-Team der BDAE Consultin der Halle A1 am Stand E.22.Die Berater informieren zu den Neuerungen rund um das ThemaMitarbeitereinsatz im Ausland. Besondere Fokusthemen sind diesesJahr:- Meldepflichten in der EU und im EWR-Raum- A1-Bescheinigung bei Geschäftsreisen und Entsendungen ins Auslandund nach DeutschlandAm ersten Messetag hält Omer Dotou, LeiterGlobal-Mobility-Services bei der BDAE Gruppe, einen Vortrag im Forum2 (am Dienstag, den 7. Mai von 9:30 Uhr bis 10:00 Uhr). Das Themalautet: "Business Traveller Compliance - Haftungsrisiken beiDienstreisen und Entsendungen ins Ausland und nach Deutschland imZeichen der Meldepflichten". Auch das Thema A1-Bescheinigung wirddabei eine Rolle spielen.Seit fast 25 Jahren Global-Mobility-ExperteEine Beratung für Mitarbeitereinsätze im Ausland sollteidealerweise alle relevanten Rechtsbereiche umfassen - egal ob kurz-,mittel- oder langfristiger Natur. Nur so ist es möglich, einenganzheitlichen Blick auf Auslandseinsätze und Entsendungen zuerlangen und eine optimale Beratung zu gewährleisten. Die BDAEConsult verfügt über diese Expertise und ist als Teil der BDAE Gruppebereits seit fast 25 Jahren auf dem Markt.Das Unternehmen berät zu folgenden Bereichen:- Meldepflichten- Sozialversicherungsrecht- Visum und Aufenthaltstitel- Steuerrecht- Arbeitsrecht- AntragsverfahrenZudem bietet es offene und Inhouse-Schulungen zu diesen Themen undberät auch Expats in zahlreichen Fragen - darunter etwa zurGestaltung des Entsendevertrags, zur Arbeitserlaubnis und zumSozialversicherungsschutz.Mehr Infos hier: https://entsendeberatung.bdae.comPressekontakt:Pressekontakt:Anne-Katrin SchulzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschulz@bdae.comwww.bdae.comOriginal-Content von: Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V., übermittelt durch news aktuell