BC Craft Supply Co. sichert sich 45 kg an Blüten mit hohem THC-Gehalt von erstem lizenzierten Mikrozüchter in Kanada

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 18. Februar 2021. BC Craft Supply Co. Ltd. (CSE: CRFT, FWB: ZZD1) („BC Craft“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein neues Produkt in seiner Lieferkette bekannt zu geben, das vom ersten lizenzierten Mikrokultivator in Kanada, Canandia, angebaut wird. 45 Kilogramm Death Bubba wurden von BC Craft erworben und an Indiva Limited („Indiva“) (TSX-V: NDVA, OTCQX: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung