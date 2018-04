BCV ernennt Riccardo Cutruneo zum Leiter der Zürcher Geschäftsstelle

Zürich (awp) - Die Waadtländer Kantonalbank (BCV) hat Riccardo Cutruneo zum neuen Leiter der Geschäftsstelle in Zürich ernannt. Diese ist in neue, grössere Räumlichkeiten im Talacker umgezogen, wie die BCV am Mittwoch mitteilte.

Cutruneo arbeitet seit September 2017 beim BCV Asset Management. Von 2014 bis 2017 war er als Head of Sales bei der Complementa Investment-Controlling AG für die Marktbearbeitung der Schweiz ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten