BCV mit deutlich mehr Gewinn im Halbjahr

Lausanne (awp) - Die Waadtländer Kantonalbank (Banque Cantonale Vaudoise, BCV) hat im ersten Halbjahr 2018 dank dem Verkauf einer Immobilie deutlich mehr verdient. Der Reingewinn legte um 15 Prozent auf 187,6 Millionen Franken zu.

Der Verkauf einer nicht betriebsnotwendigen Liegenschaft habe 34 Millionen Franken in die Kasse gespült, teilte die zweitgrösste Schweizer Kantonalbank am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Operativ lief es indes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten