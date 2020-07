BCM Award 2020 - TERRITORY gewinnt erstmals den Grand Prix (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Grand Prix des Best of Content Marketing Award ist der Oscar der Branche: Dieses Jahr geht einer davon an TERRITORY. Die Agentur für Markeninhalte räumte auf der gestrigen virtuellen Preisverleihung von Europas größtem Wettbewerb für inhaltsgetriebene Unternehmenskommunikation den Award für besonders herausragende Leistungen für das Telekom-Mitarbeitermagazin you and me Quarterly in der Kategorie Internal Print ab. Als Begründung führte die unabhängige Expertenjury die zielgruppengerechte Ansprache, die überzeugende Optik sowie die Aufbereitung des Titelthemas der eingereichten Ausgabe Alle reden über "Gender" - Was bedeutet das für die Telekom an.Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Verleihung der Best of Content Marketing-Gewinner zum ersten Mal per Live-Stream statt, den schweren Betonwürfel löste dieses Jahr ein aus Holz angefertigter Award ab. 268 Agenturen und Unternehmen reichten hier dieses Jahr 634 Arbeiten ein. TERRITORY setzte sich mit insgesamt 20 Auszeichnungen durch und wurde mit 15 Silber- und fünf Gold-Auszeichnungen geehrt. Gold gab es für:- you and me Quarterly - Mitarbeitermagazin Deutsche Telekom in der Kategorie Internal Print (Grand Prix-Gewinn) - babywelt Clubmagazin für Rossmann in der Kategorie Magazine B2C, Handel/Konsum - Hornbach MACHER-Videos in der Kategorie Bewegtbild - Serie - Hornbach MACHER-Stories: Verrückt nach Metall in der Kategorie Bewegtbild Non-Fiction - Branded Entertainment - Porsche 9:11 Magazin: Episode 11 AUSSERGEWÖHNLICH - Beitrag "Freiheit hoch 911" in der Kategorie Bewegtbild Non-Fiction Best Practice, Interview / Statements, Knowledge Transfer"20 Auszeichnungen beim renommierten Best of Content Marketing-Wettbewerb zu gewinnen, ist ein toller Erfolg und der Grand Prix eine große Ehre für das ganze TERRITORY-Team. Das Telekom-Magazin Alle reden über "Gender" - Was bedeutet das für die Telekom zeigt exemplarisch, was exzellentes Content Marketing aus unserer Sicht ausmacht: Es geht um die Kombination aus echter Themenrelevanz, authentischem Storytelling und einer perfekten kreativen Umsetzung", so Sandra Harzer-Kux, Sprecherin der Geschäftsführung TERRITORY.Pressekontakt:Tea Crnkovict.crnkovic@cocodibu.deTELEFON 089 / 46 133 46-20Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57966/4640648OTS: TERRITORYOriginal-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell