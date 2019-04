BCG Digital Ventures und Sartorius unterstützen die Markteinführung des weltweit ersten stimmbetriebenen digitalen Assistenten für Wissenschaftler

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Berlin (ots/PRNewswire) - LabTwin GmbH, ein unabhängigesUnternehmen, das von Boston Consulting Group Digital Ventures (BCGDigital Ventures) getragen wird, und Sartorius, ein führenderBiopharma-Zulieferer, gaben heute die Markteinführung des weltweitersten stimm- und AI-betriebenen digitalen Laborassistenten bekannt.Durch simple Sprachanweisungen können Wissenschaftler mit LabTwin vonüberall im Labor Aufzeichnungen machen, Daten festhalten,Lieferlisten erstellen und Zeit- oder Erinnerungsfunktionenaktivieren.LabTwin nutzt Techniken des maschinellen Lernens undSpracherkennungstechnologien, um die Arbeitsabläufe in Laborenweltweit zu optimieren. Wissenschaftler von Forschungsinstituten derSpitzenklasse wie UCSF und Deutsches Primatenzentrum GmbH sowieführende Biopharmaunternehmen haben LabTwins stimmbetriebenenAssistenten zügig übernommen."Digitale Assistenten befähigen Mitarbeiter dazu, sich auf dasWesentliche zu konzentrieren. In Verbindung mit Verfahren desmachinellen Lernens treiben neue Interaktionsoptionen wie Stimm- oderBilderkennung Unternehmen weiter nach vorne als es je zuvor der Fallwar", so Magdalena Paluch, CEO und Mitgründerin von LabTwin. "LabTwinist dazu in der Lage, Kommunikationsprozesse zu beschleunigen, dennötigen Freiraum für Kreativität zu schaffen und Produktivität zusteigern, indem Wissenschaftler von Keyboards, Desktops und schwerzugänglichen Ordnerstrukturen befreit werden. Wir sprechen hier voneinem digitalen Zwilling in ständiger Reichweite."Sowohl BCG Digital Ventures als auch Sartorius, beidesindustrielle Machtakteure, unterstützen LabTwins Mission. BCGDigital Ventures beteiligte sich durch die Bereitstellung vonFördermitteln, Beratungs-, Design- und Engineering-Ressourcen an derEntstehung von Produkt und Unternehmen, während SartoriusFördergelder, Branchenkenntnis und Nutzerkontakte zur Verfügungstellte."Wir von Sartorius erleben die Probleme, denen Wissenschaftler imLabor ausgesetzt sind, aus erster Hand mit. Sie müssen Experimenteunterbrechen, um Aufzeichnungen zu machen, nach Informationen zusuchen und Versuchsbedingungen zu überprüfen. Durch dieBereitstellung eines stimmaktivierten persönlichen Laborassistenten,der buchstäblich als rechte Hand des Wissenschaftlers agiert, löstLabTwin dieses Dilemma."LabTwin repräsentiert eine revolutionäre Technologie", fügteArndt Roller hinzu, Partner bei BCG Digital Ventures. "LabTwin kannexperimentelle Fehler reduzieren, F&E-Effizienz optimieren undProduktentwicklungszeiten verkürzen."LabTwin ist ein Kollaborationsvorhaben, das aus dem gemeinsamenInteresse an der Schaffung digitaler Werkzeuge entstanden ist, umWissenschaftlern zu einer größeren Handlungsfähigkeit zu verhelfen.Um dieses Ziel zu erreichen, steht LabTwin möglichen Partnerschaftenmit anderen Akteuren des Sektors sowie führenden akademischenEinrichtungen offen gegenüber.Informationen zu LabTwinLabTwin schafft die nächste Generation digitaler Laborwerkzeuge,an deren Spitze der weltweit erste stimmbetriebene Laborassistentsteht. Einzig durch Sprache unterstützt LabTwins AssistentWissenschaftler bei der Datenerhebung sowie der Handhabung bzw.Verwaltung von Experimenten und Reagenzvorräten und ermöglichtoptimierte Dokumentationen. Lab Twin wird von Boston Consulting GroupDigital Ventures (BCG Digital Ventures) und Sartorius getragen. Derstimmbetriebene Assistent des Unternehmens wird von Wissenschaftlernrund um den Globus genutzt.Besuchen Sie die LabTwin-Webseite (https://www.labtwin.com/) fürweitere Informationen, registrieren Sie sich (https://prnnj3-irisxe10.prnewswire.local/PrimaryContent.aspx?dn=2414405-1-3 (ID-ca2ef73f65f2).doc&dt=w&ro=False&fl=1&lf=epc&tid=3790389&oldXEFileName=&isPrimContentChanged=True&remObj=False#/signup?utm_source=softlaunchpr), umZugang zur App zu erhalten und folgen Sie uns auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/labtwin), Facebook(https://www.facebook.com/LabTwin/) und Twitter(https://twitter.com/labtwin_com) für Unternehmensupdates.MedienkontaktGursatya "Guru" SinghHead of Growth, LabTwinguru.singh@labtwin.com+49-160-8892586Foto: https://mma.prnewswire.com/media/841313/LabTwin.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/841314/LabTwin_Logo.jpgOriginal-Content von: Labtwin GmbH, übermittelt durch news aktuell