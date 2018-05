BCGE-Aktionäre stimmen Anträgen zu – Positiver Ausblick auf 2018

Genf (awp) - Die Aktionäre der Genfer Kantonalbank (BCGE) haben am Mittwoch an der Generalversammlung die Jahresrechnung 2017 genehmigt und der Erhöhung der Dividende um 5,5% auf 2,90 Franken je Aktie zugestimmt. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2018 sei positiv und werde von den Indikatoren des ersten Quartals gestützt, teilte die Bank am Mittwochabend mit.

Anwesend waren an der Generalversammlung insgesamt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten