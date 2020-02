BCD Travel wächst weiter: Übernahme von Business Travel und Meetings & Events Aktivitäten von Partneragentur in Italien

Utrecht (ots) - BCD Travel hat die Business Travel und Meetings & EventsAktivitäten seines langjährigen Mailänder Partners Ventura Spa in Italienübernommen. Durch die Übernahme entsteht das neue Unternehmen BCD Travel Italy,das Geschäftsreisen, Meetings & Events und Travel Consolidation Servicesanbietet.Stewart Harvey, President EMEA bei BCD: "Wir freuen uns, die Übernahme derGeschäftsaktivitäten unserer langjährigen Partneragentur Ventura Spa bekannt zugeben. Teil unserer globalen Wachstumsstrategie ist es, da zu investieren, wo esunseren Kunden und Mitarbeitern zugutekommt, unsere strategische Ausrichtungstützt und auf unsere Unternehmenskultur einzahlt. Ich freue mich besonders, dieMitarbeiter von Ventura Spa bei BCD begrüßen zu dürfen. Da wir bereits vieleJahre mit ihnen zusammenarbeiten wissen wir, dass sie einen ausgezeichnetenService bieten, der zu einer hohen Kundenzufriedenheit führt. Gemeinsam freuenwir uns auf viele neue Möglichkeiten - sowohl in dem wichtigen europäischenMarkt Italien als auch weltweit."Ventura Spa wurde 1977 gegründet und ist seit 2006 Partner von BCD. Mit einemJahresumsatz von rund 400 Millionen US-Dollar und 380 Mitarbeitern wird BCDTravel Italy Büros in Mailand, Florenz, Turin, Treviso und Guardiagrelebetreiben. Unter der Eigentümerschaft von BCD werden auch weiterhinGeschäftsreisen, Meetings & Events sowie Travel Consolidation Servicesangeboten.Davide Rosi, Managing Director bei BCD Travel Italy, leitet seit 2003 dasGeschäft in Italien und behält diese Position bei. Er berichtet direkt anStewart Harvey."Ventura Spa hat sich in der mehr als zehnjährigen Partnerschaft mit BCD einenausgezeichneten Ruf erarbeitet. Durch die Akquisition ist BCD noch besser in derLage, regionale Kunden zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihreGeschäftsreiseprogramme global auszubauen ", so Davide Rosi. "Außerdem werdenwir jetzt noch schneller marktrelevante Weiterentwicklungen unserer Lösungen undServices auf den Markt bringen können."Die Akquisition der Geschäftsaktivitäten von Ventura Spa ist die jüngste ineiner Reihe von Investitionen, die BCD im Rahmen seines Wachstumsplans in denletzten Jahren getätigt hat. Weitere Investitionen umfassen Übernahmen von BCDPartneragenturen in Brasilien, China, Hongkong, Kolumbien, Japan, Polen, AcendasTravel und World Travel Services in den USA, Adelman Travel Group, eine dergrößten Full Service Travel Management Companies in Nordamerika, denskandinavischen Geschäftsreiseanbieter Ticket Biz, Grass Roots Meetings & Eventsglobal, die im Vereinigten Königreich ansässige internationale Event-AgenturZibrant, die in den USA ansässige Event-Agentur Universal Meetings Management,Inc., die Marketinglogistikagentur Plan 365 Life Sciences, L37 Creative (L37),eine Agentur für Veranstaltungsproduktion und kreative Medien mit Sitz inChicago sowie das Mobiltechnologieunternehmen GetGoing.Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten vollauszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand, damit siesicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtigeEntscheidungen treffen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Travel Managern undEinkäufern zusammen, um Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, dieZufriedenheit der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrerGeschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, cleverzu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern und dank rund 13.800 kreativer,engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate ist diebeständigste der Branche - mit 27,1 Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über unserfahren Sie unter www.bcdtravel.de.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel(globales Geschäftsreisemanagement und seine Tochtergesellschaft BCD Meetings &Events, globale Meetings und Events), Travix (Online-Reisen: CheapTickets,Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen)und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als14.900 Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018,einschließlich Franchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf29,8 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.Pressekontakt:Antje GassterAntje.Gasster@bcdtravel.de+49 30 40365 4288Anja HermannAnja.Hermann@bcdtravel.de+49 30 40365 4433Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62664/4510670OTS: BCD Travel Germany GmbHOriginal-Content von: BCD Travel Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell