BCD Travel übernimmt Mehrheitsbeteiligung an japanischem Geschäftsreiseanbieter Hitachi Travel Bureau

Utrecht (ots) - BCD Travel hat eine Vereinbarung zur Übernahme derMehrheitsbeteiligung an seiner Partneragentur in Japan unterzeichnet,einem der wichtigsten Geschäftsreisemärkte in der RegionAsien-Pazifik."Diese Investition ist das Ergebnis sorgfältiger, langfristigerPlanung und spiegelt unser Engagement im asiatisch-pazifischen Raumwider", so Greg O'Neil, President of Asia Pacific bei BCD. "AlsMehrheitsaktionär unseres japanischen Unternehmens mit unseremvertrauten Partner Hitachi Travel Bureau freuen wir uns darauf, unserProdukt- und Serviceangebot für globale und lokale Kunden in diesemwichtigen Markt weiterauszubauen."Hitachi Travel Bureau ist eine der führenden japanischen TravelManagement Companies mit 280 Mitarbeitern, Niederlassungen in Japanund China und einem Jahresumsatz von mehr als 330 Millionen USDollar. Als eine der führenden Volkswirtschaften Asiens ist Japan mitseinen vielfältigen Exportbranchen wie Automobil,Unterhaltungselektronik, Arzneimittel, Biotechnik, Halbleiter,Schiffbau, Luft- und Raumfahrt und lebensmittelverarbeitendeIndustrie ein lukratives Wirtschaftszentrum der Region.Kazuhiko Otani, derzeitiger President bei Hitachi Travel Bureau,bleibt als President/Managing Director für BCD in Japan am Ruder. Mitüber 30 Jahren Erfahrung und fundierten Branchenkenntnissen zeichneter für die Wachstumsstrategie von BCD in diesem zukunftsträchtigenMarkt verantwortlich.Diese Investition von BCD in Japan ist der aktuellste in einermehrjährigen Reihe von Expansionsschritten. Weitere Akquisitionen vonMehrheitsbeteiligungen und vollständige Übernahmen umfassenReiseunternehmen in Brasilien, China, Hongkong, Polen und Kolumbien;ebenso wie Acendas Travel and World Travel Services in denVereinigten Staaten, den skandinavischen GeschäftsreiseanbieterTicket Biz, Grass Roots Meetings & Events global, die im VereinigtenKönigreich ansässige internationale Event-Agentur Zibrant, die in denUSA ansässige Event-Agentur Universal Meetings Management, Inc., dieMarketinglogistikagentur Plan 365 Life Sciences sowie dasMobilfunkunternehmen GetGoing."Unsere Mehrheitsbeteiligung in Japan macht unsere offensiveAkquisitionsstrategie deutlich", so John Snyder, President und CEOvon BCD Travel. "Wir wachsen in den Märkten, in denen die Nachfragenach Geschäftsreisedienstleistungen steigt und unsere Kunden unsbrauchen. Die Akquisition eröffnet uns neue Geschäftsmöglichkeiten ineinem weltweit einzigartigen Geschäftsreisemarkt."Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten vollauszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand,damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während derReise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeitenpartnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, umGeschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheitder Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrerGeschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unserenKunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern unddank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter.Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unterwww.bcdtravel.de.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen inPrivatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründetwurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement),BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix(Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen undVayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidatorund Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiterund ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlichFranchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.Pressekontakt:Antje GassterAntje.Gasster@bcdtravel.de+49 30 40365 4288Anja HermannAnja.Hermann@bcdtravel.de+49 30 40365 4433Original-Content von: BCD Travel Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell