BCD Travel reagiert auf steigende Nachfrage nach 24/7-Sicherheit für Reisende mit der Einführung von BCD Alert / Die für Travel und Security Manager entwickelte mobile App vereinfacht Risikomanagement

Utrecht (ots) -Das weltweite Reiseaufkommen steigt und damit auch der Bedarf nach Lösungen, die Geschäftsreisenden mehr Sicherheit geben. Mit BCD Alert(TM) (https://www.bcdtravel.com/bcd-alert/) nimmt der Geschäftsreiseanbieter BCD Travel ein weiteres Angebot in das Portfolio für Sicherheitslösungen auf. Die mobile App BCD Alert wurde speziell für Travel und Security Manager entwickelt, um Risiken aus der Ferne monitoren und darauf reagieren zu können. Sie bietet Reisenden unterwegs und rund um die Uhr Schutz vor Risiken und Zwischenfällen.BCD Alert trackt Alarm-, Warn- und Notfallmeldungen anhand der Buchungen von Reisenden. Die App sendet Alerts per Push-Benachrichtigung auf den Startbildschirm des Mobilgeräts und zeigt eine Liste der betroffenen Reisenden. Travel und Security Manager können diese direkt über die App per SMS, E-Mail oder Click-to-Call kontaktieren. Firmen, bei denen Notfallfunktionen in der Reise-App TripSource® von BCD aktiviert sind, haben außerdem den Vorteil sehen zu können, welche Reisenden bereits zurückgemeldet haben, dass sie in Sicherheit sind. Das versetzt Manager in die Lage, sich auf die Gruppe der noch verbleibenden Reisenden zu konzentrieren."BCD Alert ist ein Beispiel für unsere übergreifende Strategie. Wir liefern Travel Managern auf der Grundlage bestimmter Schwellenwerte und Kriterien gezielte Einblicke und Informationen", so Woody Tatum, Vice President of Travel Data and Insight bei BCD. "Proaktive Alerts in Echtzeit - egal ob in Zusammenhang mit Sicherheitsaspekten, Supplierengpässen oder Ausgabenlimits - dienen als virtueller Impuls, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen."Die BCD Alert App ist die neueste Ergänzung einer Reihe von Lösungen, die zur Sicherheit von Reisenden beitragen und zu der auch der COVID-19 Information Hub (https://need2know.tripsource.com/), die DecisionSource (https://www.bcdtravel.com/de/decisionsource/)® Security Map und Risk Reports, die TripSource (https://tripsource.com/de/) Risk Alerts und Check-in-Funktionen sowie das Traveler Security Program Assessment (https://www.bcdtravel.com/move-de/stellen-sie-sicher-dass-ihr-reiseprogramm-fuer-den-ernstfall-geruestet-ist/) gehören.BCD Alert ist weltweit für BCD-Kunden mit einem DecisionSource-Login per App Store und Google Play verfügbar. BCD stellt die App erstmals anlässlich der GBTA Konferenz in Orlando, Florida vor. Vom 17. bis 19. November erhalten Interessenten am BCD Stand Nr. 1253 weitere Informationen.Weitere Details zu BCD Alert finden Sie in diesem Video (https://youtu.be/lwsdrqtK3LU).Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand, damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, um Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheit der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden in 109 Ländern, clever zu reisen und mehr zu erreichen. Unsere globale Kundenbindungsrate ist mit 98% die beste der Branche. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.com.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und wurde 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet. Es besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement samt Tochteragentur BCD Meetings & Events), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.Pressekontakt:Antje GassterAntje.Gasster@bcdtravel.de+49 30 40365 4288Janneke KraanenJanneke.Kraanen@bcdtravel.nl+31 20 204 8053Original-Content von: BCD Travel Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell