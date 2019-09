BCD Travel prognostiziert steigende Hotel- und Flugpreise im 2020 Industry Forecast

Utrecht (ots) - Laut des 2020 Industry Forecasts von BCD Travelwerden die globalen Hotelpreise 2020 um 1-3 % und die Flugpreise um1-2 % ansteigen.Der Anstieg der globalen Hotelpreise wird durch eine solideNachfrage getrieben, die die Zimmerbelegung in den meisten Regionenauf hohem Niveau hält. Die Preiserhöhungen in Asien werden höherausfallen. Das gilt insbesondere für Japan, den Gastgeber derOlympischen Sommerspiele 2020, und Vietnam. Der Grund liegt in derstarken Nachfrage für sowohl touristische als auch geschäftlicheReisen.Die Fluggesellschaften werden die Durchschnittspreise in denmeisten Märkten anheben, um höhere Treibstoff- und Personalkostenauszugleichen. Weltweit werden die durchschnittlichen Ticketpreisebis 2020 voraussichtlich um 1-2 % steigen.Die aktuelle Ausgabe des Industry Forecasts von BCD Travelanalysiert auch einzelne Regionen. Hier einige Ergebnisse:- Die Hotelpreise werden in den USA und Kanada um 2-4 %, in Mexikoum 0-2 % steigen.- Hotels werden weiterhin die Anzahl der Unterkünfte in Asienausbauen, die Nachfrage wird jedoch auch weiterhin das Angebotübertreffen, so dass die Preise um 2-4 % steigen.- Aufgrund der starken Nachfrage in Europa werden die Kosten fürMeetings um 3-4 % steigen.- Auch in Sydney und Auckland, Neuseeland werden dieMeeting-Kosten stark steigen.- Die regionalen Flugpreise in Lateinamerika steigen um 3 %,sobald sich die Nachfrage erholt.- Die Flugpreise werden auf Strecken in Afrika um 1-2 % steigen,wobei die Preise für Flüge zwischen den am rasantestenwachsenden Volkswirtschaften des Kontinents stärker steigenwerden.- Ubers Pläne, Careem zu übernehmen, könnte Uber zu einemdominanten Mitfahrservice-Dienstleister im Nahen Osten machen."Mit Blick auf des Jahr 2020 sehen sich Travel Manager undEinkäufer mit einem verlangsamten Wirtschaftswachstum in denIndustrieländern konfrontiert, während sich die Wirtschaftskraft derSchwellenländer verbessert", so Mike Eggleton, Director of Research &Intelligence bei BCD Travel. Als Beispiel nennt er die Prognose vonBCD, dass die nordamerikanische Wirtschaft um 1,6 % wachsen wird,während das Wachstum in Asien mit möglicherweise sogar bis zu 4,5 %viel stärker ausfallen wird.Die langsamere weltwirtschaftliche Expansion hat zu einemschwächeren Wachstum der Nachfrage nach Flugreisen im Jahresvergleichgeführt. Nichtsdestotrotz wird die Nachfrage so stark sein, dass dieFluggesellschaften die Preise in den meisten Märkten anheben können,um höhere Treibstoff- und Personalkosten auszugleichen. ErhöhteFlugkapazitäten werden die Flugpreissteigerungen mit einigenAusnahmen begrenzen. In China und Indien werden eine starkeNachfrage, Wettbewerbsveränderungen und regulatorische Entwicklungenzu höheren Preisen führen.Weltweit werden die durchschnittlichen Flugticketpreise fürinterkontinentale Flüge in der Business und Economy Class bis 2020voraussichtlich um 1 % steigen. Die Preise der interkontinentalenBusiness Class werden in Lateinamerika unverändert bleiben und imSüdwestpazifik, wo der Wettbewerb auf Transpazifikstrecken die Preisedrücken wird, um 1 % sinken.2020 werden die Economy-Tarife für Inlandsflüge voraussichtlich um1 % steigen, Tarife in der Business Class um 2 %. Diedurchschnittlichen Ticketpreissteigerungen werden in den Regionenzwischen 1-3 % liegen. Der stärkste Anstieg ist mit 3 % bei Flügeninnerhalb Asiens und Lateinamerikas zu erwarten, sobald sich dieNachfrage erholt. In Europa dürften die Economy-Preise aufgrund deshohen Wettbewerbs der Billigfluggesellschaften unverändert bleiben.Die Nachfrage nach Hotels wird die Auslastung 2020 erhöhen, sodass die durchschnittlichen Tagesraten (ADR - average daily rates) um1-3 % steigen. In Asien erhöhen sich die Hotelpreise umdurchschnittlich 2-4 %, da die Nachfrage größer ist als das Angebot.Lateinamerika wird mit 0-2 % den geringsten Anstieg der ADRverzeichnen, da sich die Nachfrage in der Region langsam erholt.Die 2020 Industry Forecast bietet Travel Management und EinkäufernPreisprognosen, Erkenntnisse und Leitlinien, um sich auf neueBeschaffungsstrategien, Lieferantenverhandlungen und Budgetierungvorzubereiten. Neben globalen Angebots-, Nachfrage- und Preistrendsfür die Kategorien Flug, Hotel, Personenbeförderung und Meetingsenthält der 2020 Industry Forecast detaillierte Berichte über Afrika,Asien, Europa, Lateinamerika, den Nahen Osten, Nordamerika und denSüdwestpazifik. Ein globaler Wirtschaftsüberblick befasst sich mitRisiken und Sicherheit auf Geschäftsreisen.Den vollständigen Report, einschließlich Preisprognosen undWirtschaftsüberblick, finden Sie unterhttps://www.bcdtravel.com/industry-forecast-2020/.Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten vollauszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand,damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während derReise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeitenpartnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, umGeschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheitder Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrerGeschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unserenKunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern unddank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter.Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unterwww.bcdtravel.de.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen inPrivatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründetwurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement),BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix(Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen undVayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidatorund Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiterund ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlichFranchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.Pressekontakt:Antje GassterAntje.Gasster@bcdtravel.de+49 30 40365 4288Anja HermannAnja.Hermann@bcdtravel.de+49 30 40365 4433Original-Content von: BCD Travel Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell