BCD Travel launcht neue Version von TripSource® App / Neue Nutzeroberfläche, bessere Planungs- und Buchungsoptionen und erweiterte Self-Service-Funktionen

Utrecht (ots) - Die globale Travel Management Company (TMC) BCDTravel launcht diesen Monat eine neue Version seinerbranchenführenden App TripSource (https://tripsource.com/de/). Dieüberarbeitete App TripSource wurde von Grund auf neu entwickelt. Siebasiert auf neuester mobiler Technologie und bietet einefunktionsreiche und intuitive Nutzeroberfläche. Mit TripSource könnenReisende alle Elemente ihrer Reisen direkt von ihrem mobilen Gerätaus sicher buchen und verwalten."Als wir anfingen, die neue Version von TripSource zu entwickeln,stand fest, dass wir neue Funktionen integrieren wollten, die denReisenden vor, während und nach der Reise ein noch besseresNutzererlebnis bieten", so Yannis Karmis, Senior Vice PresidentProduct Planning and Development bei BCD. "Wir wollten dasApp-Erlebnis für die über eine Million Nutzer völlig neu gestalten.Die preisgekrönte Benutzeroberfläche und die positiven Bewertungenhaben TripSource zur führenden TMC-App gemacht. Darauf aufbauendbieten wir nun noch mehr Funktionalitäten für eine sich ständigverändernde Branche."BCD hat ein führendes Unternehmen für Design und Usabilitybeauftragt, um ein Reise- und Nutzererlebnis der nächsten Generationzu schaffen, das mit den besten Consumer Apps mithalten kann. Nachmehreren Monaten intensiver Forschung, Gestaltung und Entwicklungwurde die neue TripSource App bei einigen Reisenden aufgespielt, umBewertungen zu erhalten."Die mobile TripSource App erweitert unsere TripSource Plattformzur Einbindung von Reisenden sowie die Art , wie wir Reisendebetreuen - von der Reiseplanung, über die Buchung und Ausstellung vonReiseplänen, bis zu Fürsorgepflicht und Unterbrechungen imReiseverlauf", erklärt Will Pinnell, Vice President Product Planningand Development bei BCD. "Unsere kontinuierlichen Investitionen inTripSource verdeutlichen wie wichtig uns positive Reiseerlebnisse unddie Zufriedenheit von Reisenden sind. Mit TripSource sind wir in derLage, ein sehr personalisiertes Buchungs- und Serviceerlebnisanzubieten, das die Loyalität gegenüber des Geschäftsreiseprogrammsund uns als verlässlichen Partner weiter erhöht."Überblick - die neue Version von TripSource bietet:- Self-Service-Funktionen: In der heutigen digitalen Welt erwartenReisende eine Vielzahl von Serviceoptionen. Die TripSource Appermöglicht es ihnen, selbst zu buchen, eine Reise zu stornierenund Belege zu speichern. Wenn sie zusätzliche Unterstützungbenötigen, können sie sich mit einem Reiseberater in Verbindungsetzen.- Planung und Buchung vor der Reise: Unsere Planungs- undBuchungsfunktionen sind ein wichtiger Bestandteil der App undhelfen Reisenden, kluge und schnelle Buchungsentscheidungen zutreffen.- Verbessertes Design und optimierte Navigation: DieWeiterentwicklung zu einer linearen Ansicht der Reisedetailsermöglicht Reisenden, in zeitlicher Reihenfolge durch einegesamte Reise zu blättern, einschließlich Flugdetails undFlugstatusaktualisierungen, Hotel- und Mietwagenreservierungenund sogar Abendessen und Meetings - inklusiveReiserichtlinienanmerkungen, Telefonnummern und Karten.- Corporate Branding und Reiserichtlinien: Kunden können die Appmit Firmenlogo und -farben und einer mobilen Version ihrerReiserichtlinie individuell anpassen lassen - für eine schnelleOrientierung unterwegs.- Neue mobile Entwicklungsplattform: Durch den Umzug vonTripSource in eine neue Entwicklungsumgebung können wir neueFunktionen noch schneller und häufiger einführen.Die neue Version von TripSource wird Mitte Juli 2019 allenReisenden in über 113 Ländern auf fünf Sprachen zur Verfügunggestellt. Reisende können auf die TripSource Funktionen weltweitunter www.tripsource.com zugreifen. BCD wird die neu gestalteteTripSource App auf der GBTA Convention vom 3. bis 7. August 2019 inChicago am Stand #2517 live demonstrieren. Außerdem steht diesesVideo für weitere Details zur Verfügung:https://www.youtube.com/watch?v=1qVS3p4Cfso&feature=youtu.beÜber BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten vollauszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand,damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während derReise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeitenpartnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, umGeschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheitder Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrerGeschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unserenKunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern unddank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter.Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unterwww.bcdtravel.de.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen inPrivatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründetwurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement),BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix(Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen undVayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidatorund Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiterund ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlichFranchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.Pressekontakt:Antje GassterAntje.Gasster@bcdtravel.de+49 30 40365 4288Anja HermannAnja.Hermann@bcdtravel.de+49 30 40365 4433Original-Content von: BCD Travel Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell